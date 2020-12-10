10 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan yeni sözleşme cevabı!

Yalçın'dan yeni sözleşme cevabı! Önce takım sonra...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş yönetimi işler kötü giderken güvenini göstermek için 'a “Sözleşmeni uzatalım” teklifi götürdü. Yalçın ise “O iş kolay, önce takımı toparlayalım” yanıtını verdi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ önceki akşam A Spor'a verdiği röportajda "4. haftadan sonra, arada da hocamızla konuştuğumuzda güven telkin etmesi açısından sözleşme imzalayabilirdik" ifadelerini kullanmıştı. Sabah'ın haberine göre, Kocadağ'ın açıklamalarının perde arkası ortaya çıktı. Sezona kötü başlayan Beşiktaş, Avrupa'ya çok erken havlu attı. Ligde de ilk 4 maçta sadece 4 puan toplanması eleştirileri yönetimle birlikte 'ın üzerine yöneltti. Çebi ve ekibi ise 4-1 kaybedilen maçı sonrası deneyimli hocaya güvenini göstermek için "Sözleşme uzatalım" teklifi götürdü.

MORAL VE MOTİVASYONLA TAKIMI ŞAHA KALDIRDI
Yalçın'ın sözleşme konuşmak istememesi ve takımı toparlamaya adapte olması sonrası siyahbeyazlılar üst üste iki galibiyet alarak bir nebze rahatladı. Devamında 3-1'lik G.Antep yenilgisi gelince yeniden çatlak sesler yükseldi. Bunun üzerine yönetim, bir kez daha Yalçın'a yeni mukavele önerisiyle gitti. Ancak Sergen Hoca, "Benim imza atmam kolay, bu süreci atlatalım, sonra bakarız" yanıtını verdi. Yönetimin tam desteği ile moral ve motivasyonu yükselen Sergen Yalçın, Başakşehir, F.Bahçe ve Kasımpaşa galibiyetleriyle Beşiktaş'ı şaha kaldırdı.

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