07 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Atiba Hutchinson müjdeyi verdi! Gelecek sezon...

Atiba müjdeyi verdi! Gelecek sezon...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

Beşiktaş'ta ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği başarılı performansla takdir toplayan Ativa Hutchinson, yaptığı açıklamada gelecek sezon da futbol oynayabileceğinin sinyallerini verdi. İşte o sözler...

Atiba , son olarak önceki aksam Kasımpasa mücadelesine ilk 11'de baslayıp 90 dakika boyunca görevini basarıyla yerine getirdi ve bir de gol attı. Bu sezonki skor sayısını 9 maç sonunda 3'e yükselten Kanadalı futbolcu 2 de gol pası vermisti. 'daki en skorer dönemini geçen sezon geçiren tecrübeli oyuncu 32 maçta 6 gol ve 5 asistle oynayıp 11 sayıya katkı yapmıstı.

Basarılı futbolcu, sezon sonunda bu rakamı geride bırakıp rekor tazelemek istiyor. Teknik direktör 'la golcü bir kimlige bürünen Atiba'yla 1 yıl daha yola devam edilecegine simdiden kesin gözüyle bakılıyor. 37 yasındaki oyuncu da "Kendimi iyi hissettigim ve oyunumdan keyif aldıgım sürece kariyerime devam edebilirim. Gelecek sezonu da çıkarabilirim. Besiktas'la bir sampiyonluk daha görmek istiyorum" ifadelerini kullanıyor.

(Fotomaç)

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