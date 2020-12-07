07 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta transfer sevinci! "İyi ki almamışız"

Süper Lig'de son haftalarda aldığı peş peşe galibiyetlerle üst sıraları zorlayan Beşiktaş, mecburen kadrosuna kattığı isimlerin keyfini sürüyor. Siyah-beyazlılarda vazgeçilen oyuncuların performansları "İyi ki almamışız" dedirtiyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta transfer sevinci! İyi ki almamışız
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

'ta 5 maçta 3 asiste imza atan Rosier, forması giyen DeAndre Yedlin ve Roma'da oynayan Davide Santon'un yerine tercih edilmişti.

Beşiktaş'ta transfer sevinci! İyi ki almamışız

Yedlin, bu sezon sadece 2 lig kupası maçında görev alırken, 1 asist yaptı, ligde ise hiç forma şansı bulamadı. Santon ise 4 maçta forma giyerken, skora katkı yapamadı.

Beşiktaş'ta transfer sevinci! İyi ki almamışız

Rosier'in savunma istatistikleri de iki oyuncudan öne çıktı. Sadece 200 bin euro kiralama ücreti ödenen 24 yaşındaki Fransız futbolcunun maaşı da 800 bin euro.

Beşiktaş'ta transfer sevinci! İyi ki almamışız

'ın yaz döneminde gündemini en fazla meşgul eden isimlerden olan Nikola Kalinic ve Ze Luis de yeni takımlarında
vasatın altında kaldı.

Beşiktaş'ta transfer sevinci! İyi ki almamışız

Hellas Verona forması giyen 32 yaşındaki Hırvat Kalinic, 5 maçta forma giyerken gol ya da asistle tanışamadı.

Beşiktaş'ta transfer sevinci! İyi ki almamışız

'ya giden Luis ise Rus ekibiyle çıktığı 11 maçta 1 gol atıp, 2 asist yapabildi.

Beşiktaş'ta transfer sevinci! İyi ki almamışız

İki oyuncunun yarı maliyetine edilen Aboubakar 8 lig maçında 5 gol, 1 asiste imza attı.

(Sabah)

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