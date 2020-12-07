Beşiktaş'ta transfer sevinci! "İyi ki almamışız"
Süper Lig'de son haftalarda aldığı peş peşe galibiyetlerle üst sıraları zorlayan Beşiktaş, mecburen kadrosuna kattığı isimlerin keyfini sürüyor. Siyah-beyazlılarda vazgeçilen oyuncuların performansları "İyi ki almamışız" dedirtiyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş'ta 5 maçta 3 asiste imza atan Rosier, Newcastle United forması giyen DeAndre Yedlin ve Roma'da oynayan Davide Santon'un yerine tercih edilmişti.
Yedlin, bu sezon sadece 2 lig kupası maçında görev alırken, 1 asist yaptı, ligde ise hiç forma şansı bulamadı. Santon ise 4 maçta forma giyerken, skora katkı yapamadı.
Rosier'in savunma istatistikleri de iki oyuncudan öne çıktı. Sadece 200 bin euro kiralama ücreti ödenen 24 yaşındaki Fransız futbolcunun maaşı da 800 bin euro.
Kartal'ın yaz döneminde gündemini en fazla meşgul eden isimlerden olan Nikola Kalinic ve Ze Luis de yeni takımlarında
vasatın altında kaldı.
Hellas Verona forması giyen 32 yaşındaki Hırvat Kalinic, 5 maçta forma giyerken gol ya da asistle tanışamadı.
Lokomotiv Moskova'ya giden Luis ise Rus ekibiyle çıktığı 11 maçta 1 gol atıp, 2 asist yapabildi.
İki oyuncunun yarı maliyetine transfer edilen Aboubakar 8 lig maçında 5 gol, 1 asiste imza attı.
(Sabah)
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