07 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Aboubakar'ın sözleşmesinde dikkat çeken madde! Yeni sezonda gönderilirse...

Aboubakar'ın sözleşmesinde dikkat çeken madde! Yeni sezonda gönderilirse...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Kamerunlu golcünün yeni sezonda artı bir opsiyonun devreye girmesi sonrasında başka bir takıma satılması gündeme gelirse işler değişecek. İşte detaylar...

Takıma formsuz olarak katılan Aboubakar, forma giydigi ilk 5 maçta sadece 1 gol atabilmiş ve onu da penaltıdan bulmuştu. Oyuncunun o dönem performansıı için "Eski halinden eser yok" eleştirileri yapılmıştı. Fakat ne olduysa 3-1 kaybedilen FK maçı sonrası oldu. özel olarak görüştügü Aboubakar'a beklentilerini sıraladı. O konuşmada hocasına gol sözleri veren Kamerunlu forvet, bir sonraki maç olan sınavından itibaren patlamayı yaptı. 3-2 kazanılan maçta 1 gol atan Abou, ardından derbisinde 2 golle tarihi zaferin mimarı oldu. Son olarak sınavında bir gol atıp Mensah'ın kaydettiği golü de resmen var eden adam oldu. Son 3 maçta 4 gol kaydeden usta krampon, Yalçın'a verdiği sözü tutmaya basladı.

SÖZLEŞMEDE FLAŞ MADDE
Öte yandan Aboubakar'ın sözleşmesi için flaş bir iddia ortaya atıldı. Portekiz ekibi 'dan bedelsiz olarak bonservisiyle alınan Vincent Aboubakar'ın, yeni sezonda artı bir opsiyonun devreye girmesi sonrasında başka bir takıma satılması gündeme gelirse işler değisecek. Beşiktaş ve Porto arasında yapılan özel anlaşmaya göre Kamerunlu futbolcu, 'dan başka bir takıma transfer olursa elde edilecek olan gelirin yarısı Portekiz kulübüne aktarılacak.

(Fotomaç)

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