Beşiktaş'ın yükselişinde en büyük pay forvetlerde. Beşer kez fileleri havalandıran Aboubakar ve Larin, 10 maçta 10 gole ulastı. Müthis ikili, önceki 4 sezonda da görev alan diger golcüleri geride bırakarak Mario Gomez ve Cenk Tosun'a yaklaştılar.

Süper Lig'de son 6 haftada aldıgı galibiyetlerle yükselise geçen Besiktas'ta santrforlar Vincent Aboubakar ve Cyle Larin, bu basarıya büyük katkıda bulundu. Besiktas adına beser kez fileleri havalandıran Aboubakar ve Larin, 10 maçta 10 gole ulastı. Siyah-beyazlı ekibin santrforları ortaya koydukları performansla, önceki 4 sezonda görev alan diger golcüleri geride bıraktı. Son sezonlarda golcülerinden bekledigi performansı almakta zorlanan Kara Kartal, Aboubakar ve Larin'in katkılarıyla sıralamada büyük yükselis gösterdi. Besiktas geçen sezon santrforda görev alan oyuncularıyla Süper Lig'deki ilk 10 maçta sadece 6 gol atarken, kadroda yer alan Burak Yılmaz, Güven Yalçın ve Umut Nayir, takımları adına ikiser gol kaydedebilmisti.

ABOU KENDİNİ AŞTI

Siyah-beyazlı ekibin golcü isimleri, 2018-2019'un 10 haftalık bölümünde ise 7 kez gol sevinci yasamıstı. Söz konusu sezonda görev alan Vagner Love 3, Mustafa Pektemek ve Alvaro Negredo ise ikiser kez fileleri havalandırdı. 2017-18 sezonunda Besiktas kadrosunda yer alan santrforlar, 10 maçlık bölümde sadece 5 kez golde kaldı. Cenk Tosun 4 gol atabilirken, Negredo sadece bir gollük katkıda bulunabildi. 2016-2017'de santrfor bölgesinde Cenk Tosun ve Ömer Sismanoglu'nun yanı sıra Vincent Aboubakar görev aldı. Aboubakar, bu sezonkine benzer bir baslangıç yaptıgı ve tutuk bir performans sergiledigi periyotta bir gol atarken, söz konusu bölümde Cenk Tosun 5 ve Ömer de 2 kez fileleri havalandırdı. 3 isim, ilk 10 maçta 8 gol kaydetti.

GOMEZ VE CENK'E YAKLAŞTI

Beşiktaş, santrforlarından en çok 2015-2016 sezonunda yararlandı. Alman futbolcu Mario Gomez'in yanı sıra Cenk Tosun, golleriyle sampiyonluk yasanan sezonda önemli katkılar verdi. Gomez, 10 maçlık periyotta 8 kez fileleri havalandırırken, Cenk Tosun da 5 defa gol sevinci yasadı.

LARIN SONRADAN AÇILDI

Larin, özellikle Besiktas'ın yükselise geçtigi son 6 maçtaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Sezonun ilk 4 maçında sadece bir kez gol sevinci yasayan Kanadalı, ardından görev aldıgı 5 karsılasmada 4 gol kaydetti. Ilk dört maçta santrfor bölgesinde görev alan Larin, sonraki 5 karsılasmada sol kanatta oynamasına ragmen takımına skor katkısı saglamayı basardı.

(Fotomaç)

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