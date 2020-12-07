Beşiktaş kasayı doldurdu! İşte galibiyet serisinden gelen para
Süper Lig'de ikisi Başakşehir ve Fenerbahçe maçları olmak üzere son 3 maçını kazanan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından ödemelerle boğuşan yönetimin az da olsa yüzü güldü. İşte kasaya giren miktar...
Beşiktaş son 3 maçını kazanıp galibiyet primi olarak da toplam 6 milyon 750 bin TL'yi kasasına koydu. Böylece arka arkaya gelen zaferlerle kasaya sıcak para girişi sağlanırken yoğun ödemeler içindeki yönetimi bir nebze de olsa rahatlattı. Borç yükünü mümkün olabildiğince azaltmak isteyen başkan Ahmet Nur Çebi, bir yandan ek gelir yöntemleri konusunda uğraşlar veriyor diğer yandan da takımı motive ederek devam edecek galibiyetlerde gelecek parayı düşünüyor. Başkan Çebi, bu nedenle özellikle büyük maçlar olmak üzere her fırsatta takıma moral ziyaretleri düzenliyor. Devre arasına kadar alınacak maksimum galibiyetlerle sıcak para girişinin devam etmesini isteyen başkan, diğer yandan gönderilecek oyuncularla ödeme yükünden kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Önceliği Vida ve Ljajic'e veren siyahbeyazlılar, bu ismi elden çıkarıp yaklaşık 6 milyon euro'ya (54 milyon TL) yakın bir rakamdan kurtulmak amacında. Beşiktaş'ın sadece Vida ve Ljajic'in maaşlarını çıkarmak için bile bir sezonda en az 20 maçı kazanması gerekiyor.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları