07 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kasayı doldurdu! İşte galibiyet serisinden gelen para

Beşiktaş kasayı doldurdu! İşte galibiyet serisinden gelen para
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

'de ikisi ve maçları olmak üzere son 3 maçını kazanan 'ta yüzler gülüyor. 3 maçlık galibiyet serisinin ardından ödemelerle boğuşan yönetimin az da olsa yüzü güldü. İşte kasaya giren miktar...

son 3 maçını kazanıp galibiyet primi olarak da toplam 6 milyon 750 bin TL'yi kasasına koydu. Böylece arka arkaya gelen zaferlerle kasaya sıcak para girişi sağlanırken yoğun ödemeler içindeki yönetimi bir nebze de olsa rahatlattı. Borç yükünü mümkün olabildiğince azaltmak isteyen başkan , bir yandan ek gelir yöntemleri konusunda uğraşlar veriyor diğer yandan da takımı motive ederek devam edecek galibiyetlerde gelecek parayı düşünüyor. Başkan Çebi, bu nedenle özellikle büyük maçlar olmak üzere her fırsatta takıma moral ziyaretleri düzenliyor. Devre arasına kadar alınacak maksimum galibiyetlerle sıcak para girişinin devam etmesini isteyen başkan, diğer yandan gönderilecek oyuncularla ödeme yükünden kurtulmanın hesaplarını yapıyor. Önceliği Vida ve Ljajic'e veren siyahbeyazlılar, bu ismi elden çıkarıp yaklaşık 6 milyon euro'ya (54 milyon TL) yakın bir rakamdan kurtulmak amacında. Beşiktaş'ın sadece Vida ve Ljajic'in maaşlarını çıkarmak için bile bir sezonda en az 20 maçı kazanması gerekiyor.

(Fotomaç)

Çebi'den yıldız isme rest haberin devamı

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