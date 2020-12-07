Beşiktaş'ta Valentin Rosier’e özel tebrik

Forma giydigi daha ilk maçta asist yapıp futbol kamouyunun begenisini kazanan Valentin Rosier'e teknik patron Sergen Yalçın'dan tebrik geldi.

Forma giydigi daha ilk maçta asist yapıp futbol kamouyunun begenisini kazanan Valentin Rosier'e teknik patron Sergen Yalçın'dan tebrik geldi. Usta hocanın, Kasımpasa maçı sonrası Valentin Rosier'i özel olarak kutladıgı ögrenildi. Enerjisiyle dikkat çeken Fransız sag bek, Vincent Aboubakar'a yaptıgı güzel asistle de adından söz ettirmisti.

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