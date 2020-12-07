07 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Valentin Rosier’e özel tebrik

Rosier’e özel tebrik
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 07.12.2020

Forma giydigi daha ilk maçta asist yapıp futbol kamouyunun begenisini kazanan Valentin Rosier'e teknik patron 'dan tebrik geldi.

Forma giydigi daha ilk maçta asist yapıp futbol kamouyunun begenisini kazanan Valentin Rosier'e teknik patron 'dan tebrik geldi. Usta hocanın, Kasımpasa maçı sonrası Valentin Rosier'i özel olarak kutladıgı ögrenildi. Enerjisiyle dikkat çeken Fransız sag bek, Vincent Aboubakar'a yaptıgı güzel asistle de adından söz ettirmisti.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta transfer sevinci! İyi ki almamışız Beşiktaş'ta transfer sevinci! "İyi ki almamışız"
Atiba müjdeyi verdi! Gelecek sezon... Atiba müjdeyi verdi! Gelecek sezon...
Aboubakar'ın sözleşmesinde dikkat çeken madde! Yeni sezonda gönderilirse... Aboubakar'ın sözleşmesinde dikkat çeken madde! Yeni sezonda gönderilirse...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör