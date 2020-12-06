Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic'e rest "Ya sözünü tut ya git" | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş'ta son 2 sezonda beklenilen performansı bir türlü gösteremeyen Adem Ljajic'in durumu netlik kazanacak. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Ljajic ile son bir görüşme gerçekleştirerek Sırp yıldıza resti çekecek. İşte detaylar... | Son dakika BJK haberleri
Beşiktaş'ta bu sezon sadece 6 maçta 203 dakika forma giyen ve skora katkı yapamayan Adem Ljajic, gözden düştü.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın geçtiğimiz günlerde "Umarım futbola döner" şeklinde açıklama yaptığı Sırp futbolcuya son bir şansın verileceği ifade edildi.
Her ay bir kez 29 yaşındaki yıldız isimle görüşme yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir öncekilerin aksine son görüşmede daha sert bir tavır ortaya koyacak.
Eylül ayında corona virüsüne yakalandığı için üstün gidilmeyen Ljajic'in, ikinci görüşmede "Mucizeler yaratacağım", son görüşmede ise "Düzeleceğim" dediği kaydedildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Sırp oyuncuya son kez şans tanıyacak olan Başkan Çebi, "Ya verdiğin sözleri tut. Ya da git" diyecek.
Beşiktaş'a 2018 yılında Torino'dan kiralanan Adem Ljajic'in bonservisi ise 2019'da alınmıştı. Ljajic'in siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları