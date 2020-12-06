06 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic'e rest "Ya sözünü tut ya git" | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta son 2 sezonda beklenilen performansı bir türlü gösteremeyen Adem Ljajic'in durumu netlik kazanacak. Siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, Ljajic ile son bir görüşme gerçekleştirerek Sırp yıldıza resti çekecek. İşte detaylar... | Son dakika BJK haberleri

Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic'e rest Ya sözünü tut ya git | Son dakika Beşiktaş haberleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.12.2020 Giriş Tarihi: 06.12.2020

'ta bu sezon sadece 6 maçta 203 dakika forma giyen ve skora katkı yapamayan , gözden düştü.

Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic'e rest Ya sözünü tut ya git | Son dakika Beşiktaş haberleri

Teknik direktör 'ın geçtiğimiz günlerde "Umarım futbola döner" şeklinde açıklama yaptığı Sırp futbolcuya son bir şansın verileceği ifade edildi.

Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic'e rest Ya sözünü tut ya git | Son dakika Beşiktaş haberleri

Her ay bir kez 29 yaşındaki yıldız isimle görüşme yapan Başkanı , bir öncekilerin aksine son görüşmede daha sert bir tavır ortaya koyacak.

Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic'e rest Ya sözünü tut ya git | Son dakika Beşiktaş haberleri

Eylül ayında corona virüsüne yakalandığı için üstün gidilmeyen Ljajic'in, ikinci görüşmede "Mucizeler yaratacağım", son görüşmede ise "Düzeleceğim" dediği kaydedildi.

Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic'e rest Ya sözünü tut ya git | Son dakika Beşiktaş haberleri

Fotomaç'ın haberine göre; Sırp oyuncuya son kez şans tanıyacak olan Başkan Çebi, "Ya verdiğin sözleri tut. Ya da git" diyecek.

Ahmet Nur Çebi'den Adem Ljajic'e rest Ya sözünü tut ya git | Son dakika Beşiktaş haberleri

'a 2018 yılında Torino'dan kiralanan 'in bonservisi ise 2019'da alınmıştı. Ljajic'in siyah-beyazlı takımla olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

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