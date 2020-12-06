06 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta yükseliş devri! Şenol Güneş dönemi bile geride kaldı

Beşiktaş'ta yükseliş devri! Güneş dönemi bile geride kaldı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

'de son 3 maçını kazanarak üst sıraları zorlayan , 10 maçlık periyotlar baz alındığında son 4 sezonun en çok puanını toplayıp, en çok golünü attı. Siyah-beyazlılar, sergilediği performansla dönemini bile geride bıraktı.

Süper Lig'de son olarak 'yı 3-0 yenen , teknik direktör yönetiminde 10 maçlık periyotlar itibarıyla son 4 sezonun en çok puanını, galibiyetini alıp, en çok golünü atmayı başardı. Önce Başakşehir'i 3-2 ile geçip ardından 'yi 'de 4-3'lük tarihi skorla mağlup eden, ardından Paşa'yı 3'leyen Beşiktaş, bu sezon toplamda oynadığı 10 lig maçında 6 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgi sonucunda 19 puan topladı. Bu sezon gollü galibiyetlere imza atan siyah-beyazlılar, rakip fileleri 20 kez havalandırdı. , bu süreçte iki kez şampiyonluk kazandıran 'in son 2 sezonundan da daha iyi bir performans sergiledi. Beşiktaş, Güneş'le 2017-18 ve 2018- 19 sezonlarında beşer galibiyet, üçer beraberlik ve ikişer yenilgiyle 18'er puan elde etti.

SON 6 MAÇTA BÜYÜK ÇIKIŞ

2017-2018 sezonundaki 10 maçta 16 gol atan Beşiktaş, bir sonraki sezon 19 gol kaydetti. Beşiktaş, büyük sıkıntılar yaşadığı geçen sezonki performansını da geride bıraktı. Siyahbeyazlı takım, yönetimindeki 10 maçta 4 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgiyle 15 puanda kalmış ve 13 gol atabilmişti. Siyah-beyazlı ekip, ayrıca kritik haftalarda önemli bir çıkış yakaladı. 'in ilk 4 haftasında sadece bir galibiyet() alabilen ve ayrıca bir kez berabere kalan Beşiktaş, 4 puan toplayabildi. Beşiktaş, ve Fenerbahçe maçlarının da olduğu son 6 haftada ise 5 kez rakiplerine üstünlük kurmayı başardı. Sadece bir kez mağlup olan Kartal, topladığı 15 puanla üst sıralara yükseldi.

ROSIER ETKİSİ

Beşiktaş'ta ayrıca bu sezon kiralık olarak takıma gelen Rosier'in de alınan puanlarda büyük katkısı oldu. 24 yaşındaki Fransız futbolcunun sağ bek olmasına rağmen 3 asisti bulunurken, geçen sezon edilen Douglas, sağlam olduğu zamanlarda bile kadroya girememiş ve bu sezon sözleşmesi dondurulmuştu.

(Fotomaç)

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