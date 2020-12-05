05 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Tosic açıklaması! "Yeniden transferi söz konusu değil"

Kartal'dan Tosic açıklaması! Yeniden transferi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

'den ayrıldıktan sonra 'ye dönen için flaş gelişmeler yaşanıyor. 'ta transferden sorumlu yönetici Erdal konuya dair açıklamalarda bulundu. Torunoğulları, "Tosic ile bir süre sohbet ettik. Beşiktaş'a yeniden transferi söz konusu değil. Görüşmemizde ile ilgili konuşmadık." dedi.

'ta transferden sorumlusu yönetim kurulu üyesi Erdal , siyah beyazlı takımın eski futbolcularından ile 'da bir araya geldi.

Tosic için iddialarını yanıtlayan Torunoğulları, Sırp oyuncu için planlarının olmadığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

"Dusko Tosic, 'den ayrıldıktan sonra 'ye döndü. İstanbul'a geldiğinde kendisi ile görüştüm. Ancak bu bir transfer görüşmesi değildi. 2015'te Beşiktaş'a transfer etmiştik. O dönemden bu yana ailece görüşüyoruz. Tosic ile bir süre sohbet ettik. Beşiktaş'a yeniden transferi söz konusu değil. Görüşmemizde transfer ile ilgili konuşmadık."

Siyah beyazlı takımın kadrosunda 18 yabancı futbolcu olduğunu hatırlatan Torunoğulları, devre arası transfer döneminde önceliklerinin bu sayıyı düşürmek olduğunu da dile getirdi. (NTV)

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