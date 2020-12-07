07 Aralık 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Josef de Souza dönüyor

Josef de Souza dönüyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.12.2020

Ligde pazar günü Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu mücadele öncesinde 2 oyuncusuna kavuşacak.

Ligde pazar günü Alanyaspor ile karsılasacak olan Beşiktaş'ta, zorlu mücadele öncesinde 2 oyuncusuna kavusacak. Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilmeyen Josef de Souza ve kart cezasını tamamlayan Cyle Larin, Alanya mücadelesinde forma giyebilecek. Josef derbideki perfonmansıyla büyük beğeni almıştı.

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