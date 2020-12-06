06 Aralık 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Aboubakar saç baş yoldurdu! "Kronik sakat olan sağlık heyetiymiş"

Sezon başında Porto'dan Beşiktaş'a transfer olan ve özellikle son haftalarda gösterdiği performansla lige damga vuran Vincent Aboubakar, Portekiz ekibinin taraftarlarına saç baş yoldurdu. "Sakat diyerek yolladınız, takımdaki tüm forvetlerden daha sağlam çıktı" diyen taraftarlar, "Kronik sakat olan o değil sağlık departmanıymış" yorumuyla kulüp doktorlarını eleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Aboubakar saç baş yoldurdu! Kronik sakat olan sağlık heyetiymiş
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 06.12.2020

'ın sezon başında Porto'dan bonservissiz olarak kadrosuna kattığı , sakatlık endişelerine rağmen son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti.

Aboubakar saç baş yoldurdu! Kronik sakat olan sağlık heyetiymiş

Geçen sezon Portekiz'de sadece 8 maçta forma şansı bulan Kamerunlu yıldızın 12 Kasım-4 Aralık tarihleri arasındaki 22 günde 3'ü milli takımda, 4'ü 'la 'de tam 7 gol atması, siyah-beyazlıları coştururken, Porto taraftarlarına ise adeta saç baş yoldurdu.

Aboubakar saç baş yoldurdu! Kronik sakat olan sağlık heyetiymiş

İşte yapılan o yorumlar:

"Adamı sakat diye yolladınız, takımdaki tüm forvetlerden daha sağlam çıktı."

Aboubakar saç baş yoldurdu! Kronik sakat olan sağlık heyetiymiş

"Buradan ayrılırken kronik sakat olduğu söylendi ancak yetersiz olan bizim sağlık departmanımızmış. Porto'nun tıp bölümü mucizeler yaratıyor!"

Aboubakar saç baş yoldurdu! Kronik sakat olan sağlık heyetiymiş

"Sakat diye gönderilen Aboubakar'ın en iyi golcümüzden daha fazla gol atması?"

Aboubakar saç baş yoldurdu! Kronik sakat olan sağlık heyetiymiş

"Aboubakar bedavaya mı gönderildi? Sakat denip oynatılmadı, geçen sezon neler oldu biri bize açıklamalı."

Aboubakar saç baş yoldurdu! Kronik sakat olan sağlık heyetiymiş

"Marega ile takas yapabilir miyiz?" (Marega, 13 maçta 3 gol attı)

Aboubakar saç baş yoldurdu! Kronik sakat olan sağlık heyetiymiş

BİR GÖRÜŞ: MURAT ÖZBOSTAN...

Aboubakar, 'a bundan önceki gelişinde kariyeri açısından bir tarihe imza atmıştı. Bunda şüphesiz birçok futbolcu da emeği olan ve yıldız yapan 'in katkısı büyüktü. Aradan geçen zamanda yaşadığı şanssız sakatlıklar, Aboubakar'ın
kariyerini tartışmaya açtı. döneminde 'Alsak mı almasak mı' diye papatya falları açıldı, günlerce Kamerunlu golcünün sakatlığı gündemi meşgul etti.

Aboubakar saç baş yoldurdu! Kronik sakat olan sağlık heyetiymiş

yönetimi de bu performanstan şaşkındır. Çünkü bu transferi çaresizlikten yapmışlardı. Taraftar baskısı büyük olduğu
için bir oyuncu getirmek zorundaydılar... Aboubakar ismi taraftardaki beklentiyi karşılıyordu. Futbolcu da bu yaşanan süreci
ve kendisi hakkında yapılan yorumları biliyordu ki sözleşmesine sakatlanması halinde üzerine para ödemeyi kabul ederek imza attı. İşin kırılma noktası da buydu. Ya kendini bir kez daha ispat edip, Beşiktaş'ta ikinci kez tarih yazacaktı ya da müzmin sakat ve işe yaramaz bir oyuncu olarak kariyeri bitecekti.

Aboubakar saç baş yoldurdu! Kronik sakat olan sağlık heyetiymiş

Şu ana kadar her şey Aboubakar ve lehine işliyor. Bundan sonra ne olur bilinmez ama bir gerçek var ki 2017 yılındaki
Aboubakar gibi şimdiden taraftarın gönlünde taht kurdu.

(Sabah)

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