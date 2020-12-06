Aboubakar saç baş yoldurdu! "Kronik sakat olan sağlık heyetiymiş"

Beşiktaş yönetimi de bu performanstan şaşkındır. Çünkü bu transferi çaresizlikten yapmışlardı. Taraftar baskısı büyük olduğu

için bir oyuncu getirmek zorundaydılar... Aboubakar ismi taraftardaki beklentiyi karşılıyordu. Futbolcu da bu yaşanan süreci

ve kendisi hakkında yapılan yorumları biliyordu ki sözleşmesine sakatlanması halinde üzerine para ödemeyi kabul ederek imza attı. İşin kırılma noktası da buydu. Ya kendini bir kez daha ispat edip, Beşiktaş'ta ikinci kez tarih yazacaktı ya da müzmin sakat ve işe yaramaz bir oyuncu olarak futbol kariyeri bitecekti.