Aboubakar saç baş yoldurdu! "Kronik sakat olan sağlık heyetiymiş"
Sezon başında Porto'dan Beşiktaş'a transfer olan ve özellikle son haftalarda gösterdiği performansla lige damga vuran Vincent Aboubakar, Portekiz ekibinin taraftarlarına saç baş yoldurdu. "Sakat diyerek yolladınız, takımdaki tüm forvetlerden daha sağlam çıktı" diyen taraftarlar, "Kronik sakat olan o değil sağlık departmanıymış" yorumuyla kulüp doktorlarını eleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş'ın sezon başında Porto'dan bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, sakatlık endişelerine rağmen son haftalarda yakaladığı çıkışla dikkatleri üzerine çekti.
İşte yapılan o yorumlar:
"Adamı sakat diye yolladınız, takımdaki tüm forvetlerden daha sağlam çıktı."
"Buradan ayrılırken kronik sakat olduğu söylendi ancak yetersiz olan bizim sağlık departmanımızmış. Porto'nun tıp bölümü mucizeler yaratıyor!"
"Sakat diye gönderilen Aboubakar'ın en iyi golcümüzden daha fazla gol atması?"
"Aboubakar bedavaya mı gönderildi? Sakat denip oynatılmadı, geçen sezon neler oldu biri bize açıklamalı."
"Marega ile takas yapabilir miyiz?" (Marega, 13 maçta 3 gol attı)
BİR GÖRÜŞ: MURAT ÖZBOSTAN...
Aboubakar, Beşiktaş'a bundan önceki gelişinde kariyeri açısından bir tarihe imza atmıştı. Bunda şüphesiz birçok futbolcu da emeği olan ve yıldız yapan Şenol Güneş'in katkısı büyüktü. Aradan geçen zamanda yaşadığı şanssız sakatlıklar, Aboubakar'ın
futbol kariyerini tartışmaya açtı. Transfer döneminde 'Alsak mı almasak mı' diye papatya falları açıldı, günlerce Kamerunlu golcünün sakatlığı gündemi meşgul etti.
Beşiktaş yönetimi de bu performanstan şaşkındır. Çünkü bu transferi çaresizlikten yapmışlardı. Taraftar baskısı büyük olduğu
için bir oyuncu getirmek zorundaydılar... Aboubakar ismi taraftardaki beklentiyi karşılıyordu. Futbolcu da bu yaşanan süreci
ve kendisi hakkında yapılan yorumları biliyordu ki sözleşmesine sakatlanması halinde üzerine para ödemeyi kabul ederek imza attı. İşin kırılma noktası da buydu. Ya kendini bir kez daha ispat edip, Beşiktaş'ta ikinci kez tarih yazacaktı ya da müzmin sakat ve işe yaramaz bir oyuncu olarak futbol kariyeri bitecekti.
Şu ana kadar her şey Aboubakar ve Beşiktaş lehine işliyor. Bundan sonra ne olur bilinmez ama bir gerçek var ki 2017 yılındaki
Aboubakar gibi şimdiden taraftarın gönlünde taht kurdu.
(Sabah)
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