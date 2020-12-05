05 Aralık 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Mario Balotelli için Vasco da Gama iddiası!

Ve Balotelli imzayı atıyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.12.2020

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın transfer etmek istediği 'nin yeni takımı belli oluyor. İtalyan golcünün yıllık 2.5 milyon euro karşılığında Vasco da Gama ile 1 yıllığına anlaştığı iddia edildi.

Yaz transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş'la anılan , siyah-beyazlı kulüple prensip anlaşmasına varmış ancak teknik direktör 'dan veto yiyince transferi yatmıştı.

Hala boşta olan İtalyan golcü için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ünlü İtalyan gazeteci Nicolo Schira, 29 yaşındaki futbolcunun Brezilya ekibi Vasco da Gama ile anlaştığını açıkladı.

Sosyal medyadan paylaşılan habere göre Balotelli, gün içerisinde Vasco ile 2.5 milyon euro karşılığında 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

"MARADONA ETKİSİ YARATACAK"

Vasco da Gama'nın Sportif Direktörü Fabio Cardella, geçtiğimiz günlerde Balotelli hakkında yaptığı açıklamada, "Balotelli bize gelmeyi çok istiyor. Unutmayın Vasco, dünyada 'den sonra en çok kupa kazanan 2. kulüp. Eğer Balotelli bize gelirse taraftarımız için Maradona etkisi yaratacak, buna inanıyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Mario Balotelli son olarak İtalya 4. Lig ekibi Sporting Franciacorta takımıyla idmanlara çıkarken görüntülenmişti.

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