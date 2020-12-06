Beşiktaş yenilerden verim aldı

Siyah-beyazlıların bu sezonki hücum hattı, geçen sezonla kıyaslandığında aradaki farkı çok net bir şekilde hissettiriyor.

Geçen sezonun ilk 10 haftasına bakıldığında hücum hattında oynayan Diaby-N'Koudou-Lens-Ljajic- Tyler Boyd-Umut Nayır-Güven Yalçın ve Burak Yılmaz 9 gol, 6 asist yaparken, bu sezonun ilk 10 haftasında görev alan Atiba-Larin-Ghezzal-N'Koudou-Mensah- Gökhan Töre ve Aboubakar 16 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi.

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