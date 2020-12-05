Beşiktaşlı yıldızı bu sözlerle övdü: 'Heykelim Çubuklu'yla olsun' dedi

TURGAY DEMİR - 1,2,3 TANE YETMEZ!

Beşiktaş çok önemli bir noktaya gelmek üzere; takım artık ezber oynuyor diyebiliriz. Bu ancak çok fazla tekrarla olur. Demek ki, hoca oynatacağı oyunu, bıktırana kadar çalıştırmış oyuncularına. Duygusal zekaya yüklenmiş deyim yerindeyse... Maçın her anında, kim, nerede, ne yapıyor, herkes biliyor. Yardımlaşma zirvede, koşu mesafeleri ona keza. Basit ama etkili paslaşmalar, bitmek, tükenmek bilmeyen bir Kartal saldırısı bu oyunun kısa adı...