29 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta üçü bir yerde!

Üçü bir yerde!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.11.2020

Siyah-beyazlılarda F.Bahçe derbisi öncesinde üç oyuncu öne çıkıyor. Beşiktaş'ta Larin, ve Atiba, takımlarının en golcü isimleri olarak derbi maça çıkacak.

Siyah-beyazlılarda F.Bahçe derbisi öncesinde üç oyuncu öne çıkıyor. Beşiktaş'ta Larin, ve Atiba, takımlarının en golcü isimleri olarak derbi maça çıkacak. Siyah-beyazlı ekip ligde 13 gol atarken bunların 9'unu Larin, Aboubakar ve Atiba ile kaydetti. Larin 5 golle takımın en etkili ismi olarak dikkati çekerken, Aboubakar ve Atiba da ikişer gollük katkı yaptı. Beşiktaş'ın santrforlarından Aboubakar, 2 F.Bahçe maçında bir kez gol sevinci yaşadı. 2016-17 sezonunda kiralık olarak forma giyen Aboubakar, Vodafone Park'ta oynanan ve 1-1 berabere biten maçta takımının tek golünü atmıştı. Beşiktaş'a 2017-2018'de transfer olan Larin ise 2018-19'da Kadıköy'de oynanan ve 1-1 biten mücadelede 20 dakika süre alabilirken, gol atamamıştı.

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