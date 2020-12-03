Dusko Tosic'te sürpriz gelişme! Beşiktaş...
2018 yazında Beşiktaş'tan Guangzhou R&F'ye transfer olan Dusko Tosic, takımından ayrıldığını resmen açıkladı. Peki, Sırp stoperin siyah-beyazlılara gelme ihtimali var mı? İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Bu sezon en büyük eksikliği şüphesiz kale ve defans hattında çeken Beşiktaş'a müjdeli haber geldi.
2.5 yıldız Guangzhou'da forma giyen Sırp stoper Dusko Tosic, Çin ekibinden ayrıldığını açıkladı.
Sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayınlayan Tosic, "2.5 yılda beni destekleyen Guangzhou kulübüne ve tüm taraftarlarına teşekkür ederim. Guangzhou'nun kalbimde özel bir yeri olacak. Bu güzel ülkeden ayrıldığım için üzgünüm. Ama aynı zamanda geleceği ve yeni fırsatları dört gözle beklediğim için mutluyum" ifadelerini kullandı.
BEŞİKTAŞ'A GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kurmuş isimlerden olan Dusko Tosic'in Beşiktaş'a geri döneceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan menajeri, tecrübeli savunmacının geri dönüş için fedakarlık yapmaya hazır olduğunu dile getirmişti. Kara Kartal'dan Tosic'in transferiyle ilgili somut bir hamle ise henüz gerçekleşmedi.
4.5 MİLYON EURO KAZANDIRDI
3 sezon boyunca Beşiktaş formasını terleten Dusko Tosic, 2018/19 sezonu öncesi 4.5 milyon euro karşılığında Guangzhou'nun yolunu tutmuştu.
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