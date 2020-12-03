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Beşiktaş'a Avusturyalı 10 numara! Sergen Yalçın sıcak bakıyor

Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemine kısa bir süre kala 10 numara arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta Belçika ekibi Beerschot'ta forma giyen Raphael Holzhauser gündeme geldi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da 1.93 boyundaki Avusturyalı futbolcunun transferine sıcak baktığı öğrenildi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

Giriş Tarihi: 03.12.2020 00:03 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 06:46
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Beşiktaş'a Avusturyalı 10 numara! Sergen Yalçın sıcak bakıyor

Beşiktaş'ta transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürüyor. 10 numara arayışlarını sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın, bu oyuncunun yaratıcı ve iş bitirici olmasında diretiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beşiktaş'a Avusturyalı 10 numara! Sergen Yalçın sıcak bakıyor

Ancak gündeme getirilen Duda (Köln, 10 milyon euro), Max Meyer (Crystal Palace, 5 milyon euro) ve Pereiro (Cagliari, 5 milyon euro) gibi takımları tarafından istenmeyen oyuncular için bile talep edilen rakamlar Beşiktaş yönetiminin gözünü korkuttu.

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Beşiktaş'a Avusturyalı 10 numara! Sergen Yalçın sıcak bakıyor

Yönetim en fazla 1-2 milyon euro bonservis bedeli ve 1 milyon euro'nun altında maaşla oynayacak bir oyuncu almak için girişimlerini sürdürürken, Sergen Yalçın'ın önüne getirilen son isim Belçika'nın Beerschot takımının Avusturyalı oyuncusu Raphael Holzhauser oldu.

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Beşiktaş'a Avusturyalı 10 numara! Sergen Yalçın sıcak bakıyor

Yalçın, 10 gol ve 9 asistle oynayan 27 yaşındaki 1.93'lük dev sol ayaklı oyuncunun bu rakamlara alınabilmesi durumunda transfere onay verebileceğini yönetime iletti.

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Beşiktaş'a Avusturyalı 10 numara! Sergen Yalçın sıcak bakıyor

ÖZEL ANLAŞMASI VAR

Avusturyalı oyuncu, Grasshoppers serbest bıraktıktan sonra Beerschot'a bedelsiz gitti.

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