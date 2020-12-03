03 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Josef de Souza kadrodan çıkarıldı

Kartal'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

Son dakika...'ta antrenmanda sakatlanan Josef de maçı kadrosundan çıkarıldı.

'ta antrenmanda sakatlanan Josef de maçı kadrosundan çıkarıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol Takımımızın dün (2 Kasım) BJK 'nde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ kasık ön adalesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Josef de Souza'nın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde, iliopsoas adalesinde zorlanma (evre 1 strain) tespit edilmiştir.

Kasımpaşa maçının kamp kadrosundan çıkarılan Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.


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