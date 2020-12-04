04 Aralık 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta N’Koudou ilk 11’e dönüyor

N’Koudou ilk 11’e dönüyor
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 04.12.2020

Uzun süren uyluk sakatlığını atlatan Kevin N'Koudou 11'e dönüyor. 'taki maçında 90 dakika oynadıktan sonra sahalardan üç ay uzak kalan Fransız kanat oyuncusu, Başakşehir maçının son 25 dakikasında şans bulmuştu.

Uzun süren uyluk sakatlığını atlatan Kevin N'Koudou 11'e dönüyor. 'taki maçında 90 dakika oynadıktan sonra sahalardan üç ay uzak kalan Fransız kanat oyuncusu, Başakşehir maçının son 25 dakikasında şans bulmuştu. 25 yaşındaki yıldız, F.Bahçe derbisinde ise 71'de girip, 88'de N'Sakala'ya asist yaptı. Larin'in yokluğunda 11'de olması bekleniyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal seri peşinde! İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçının 11'leri Kartal seri peşinde! İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçının 11'leri
Beşiktaş'a Kolombiyalı kaleci! Yönetim harekete geçti Beşiktaş'a Kolombiyalı kaleci! Yönetim harekete geçti
Çebi'den Dorukhan açıklaması! Transferi... Çebi'den Dorukhan açıklaması! Transferi...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör