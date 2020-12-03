03 Aralık 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Yönetimi harekete geçti! Atiba Hutchinson...

Yönetim harekete geçti! Atiba...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 03.12.2020

Beşiktaş'ın 37 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, geçtiğimiz günlerde 1-2 yıl daha oynayabileceğini söylemişti. Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetim harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'ta özellikle bu sezon gösterdiği yüksek performansla, taraftarların büyük beğenisini kazanan Atiba Hutchinson, 37 yaşında olmasına rağmen yaptığı açıklama ile kariyerine devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre 7 yıldır Beşiktaş forması giyen ve 37 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran Atiba Hutchinson'ın "1-2 yıl daha oynarım" sözlerinin ardından gözler yönetime çevrildi.

Kanadalı ön libero, "Sezon sonu bırakacağım diye düşünsem bunu söylerim. Zorlamaya devam edeceğim. Şu an ne yaptığıma odaklıyım. Sezon sonu geldiğinde önümüzdeki sezonu planlayacağım" demişti. Bu açıklama üzerine siyah-beyazlı yönetimin, devam etmek istemesi halinde Atiba'ya yeni bir sözleşme sunmaya hazır olduğu ve bunun için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Usta yazardan derbi yorumu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Tosic'te sürpriz gelişme! Beşiktaş... Tosic'te sürpriz gelişme! Beşiktaş...
Usta yazardan derbi yorumu! Taktik değil mücadele Usta yazardan derbi yorumu! "Taktik değil mücadele"
Yalçın zirveye kondu! Herkesi geride bıraktı Yalçın zirveye kondu! Herkesi geride bıraktı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör