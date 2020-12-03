Beşiktaş Yönetimi harekete geçti! Atiba Hutchinson...
Beşiktaş'ın 37 yaşındaki yıldızı Atiba Hutchinson, geçtiğimiz günlerde 1-2 yıl daha oynayabileceğini söylemişti. Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetim harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Beşiktaş'ta özellikle bu sezon gösterdiği yüksek performansla, taraftarların büyük beğenisini kazanan Atiba Hutchinson, 37 yaşında olmasına rağmen yaptığı açıklama ile kariyerine devam edeceğinin sinyallerini verdi.
Sabah'ta yer alan habere göre 7 yıldır Beşiktaş forması giyen ve 37 yaşına rağmen gençlere taş çıkaran Atiba Hutchinson'ın "1-2 yıl daha oynarım" sözlerinin ardından gözler yönetime çevrildi.
Kanadalı ön libero, "Sezon sonu bırakacağım diye düşünsem bunu söylerim. Zorlamaya devam edeceğim. Şu an ne yaptığıma odaklıyım. Sezon sonu geldiğinde önümüzdeki sezonu planlayacağım" demişti. Bu açıklama üzerine siyah-beyazlı yönetimin, devam etmek istemesi halinde Atiba'ya yeni bir sözleşme sunmaya hazır olduğu ve bunun için çalışmalara başladığı öğrenildi.
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