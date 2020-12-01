01 Aralık 2020, Salı
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Kadıköy kulübesi Yalçın'a yarıyor
Sergen Yalçın, tarihi zaferi yine kulübede yaşadı. 15 yıl önce yedek oyuncuydu, pazar akşamı ise takımın teknik direktörü
15 yıl önce Rıza Çalımbay yönetiminde kalecisi olmadığı dakikalarda attığı golle Fenerbahçe'yi 4-3 yenen siyah beyazlılar, o tarihten bu yana Kadıköy'de kazanamıyordu. Sergen Yalçın, 15 yıl önceki gibi karşılaşmayı yedek kulübesinden seyretti ancak bu kez teknik direktör olarak takımına taktikler verdi, kenarda tartışmalar yaşadı, hatta sarı kart bile gördü. Yardımcı antrenör Murat Şahin de tıpkı Sergen Yalçın gibi 15 sene öncesinin heyecanıyla, bu kez yardımcı antrenör olarak bir an bile yerinde oturmadan maçın heyecanını sonuna kadar yaşadı.
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