Keskin viraji kazasız döndü

Kara Kartal, son 2 haftada Başakşehir ve F.Bahçe’yi yenerek Süper Lig’de zirveye bir adım daha yaklaştı

Derbi maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yenen Beşiktaş, kritik virajın ilk bölümünde istediğini aldı. Siyah-beyazlı ekip, son 2 haftada karşılaştığı ligin iddialı ekipleri Başakşehir ve F.Bahçe karşısında aldığı galibiyetlerle zirveye biraz daha yaklaştı. Lig'in 8. haftasını 11. sırada geçen siyah-beyazlı ekip, 2 maçta aldığı 6 puanla ilk 5 sıraya girmeyi başardı. Süper Lig'de 5 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, bunların 3'ünü dış sahada elde etti. Kart cezalısı Ersin'in yerine oynayan kaleci Utku performansıyla beğeni topladı. Kovid- 19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle Vida ile Hasic, son iki maçta yer almadı. N'Sakala, Welinton, Oğuzhan ve Rosier, Başakşehir karşılaşmasını kaçırdı. Beşiktaş, sakatlıkları nedeniyle Gökhan ve Ljajic'i de F.Bahçe derbisinde kullanamadı. Dorukhan ise sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe mücadelesinde görev alamadı.

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