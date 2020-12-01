Keskin viraji kazasız döndü
Kara Kartal, son 2 haftada Başakşehir ve F.Bahçe’yi yenerek Süper Lig’de zirveye bir adım daha yaklaştı
Derbi maçta Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yenen Beşiktaş, kritik virajın ilk bölümünde istediğini aldı. Siyah-beyazlı ekip, son 2 haftada karşılaştığı ligin iddialı ekipleri Başakşehir ve F.Bahçe karşısında aldığı galibiyetlerle zirveye biraz daha yaklaştı. Lig'in 8. haftasını 11. sırada geçen siyah-beyazlı ekip, 2 maçta aldığı 6 puanla ilk 5 sıraya girmeyi başardı. Süper Lig'de 5 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, bunların 3'ünü dış sahada elde etti. Kart cezalısı Ersin'in yerine oynayan kaleci Utku performansıyla beğeni topladı. Kovid- 19 test sonuçlarının pozitif çıkması nedeniyle Vida ile Hasic, son iki maçta yer almadı. N'Sakala, Welinton, Oğuzhan ve Rosier, Başakşehir karşılaşmasını kaçırdı. Beşiktaş, sakatlıkları nedeniyle Gökhan ve Ljajic'i de F.Bahçe derbisinde kullanamadı. Dorukhan ise sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe mücadelesinde görev alamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları