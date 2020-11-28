28 Kasım 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Cyle Larin'in gözü derbide! Serisini sürdürmek istiyor

Larin'in gözü derbide! Serisini sürdürmek istiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.11.2020

’ın son 4 maçında rakip fileleri 4 kez havalandıran, daha önce derbilerde golü olmayan , ’de siftah yapmak ve serisini 5 maça çıkarmak istiyor.

'ta tüm gözler hafta sonunda oynanacak F.Bahçe derbisine çevrildi. Haftalardan virüs ve sakatlıklar nedeniyle ideal kadrosunu sahaya çıkarmakta zorlanan teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu maçtaki en önemli kozlarından biri hiç şüphesiz Cyle olacak. Sezon başında beklenen forvet transferi yapılamayınca Larin bir anda 11'in değişilmez isimlerinden biri oldu. Kanadalı oyuncu, eline geçen bu şansı çok iyi kullandı. 25 yaşındaki oyuncu bu sezon 10 resmi maçta 6 kez fileleri sarsarak takımın en skorer ismi oldu.

GÖZÜ DERBİDE

Geçen sezon Z. Waregem'de kiralık olarak forma giyen 25 yaşındaki golcü futbolcunun, Beşiktaş'a dönüşü muhteşem oldu. Antalyaspor karşısında bu sezonki ilk golüne ulaşan Larin, iki maçı boş geçtikten sonra adeta otomatiğe bağladı. Denizli, Y. Malatya ve G.Antep'i avlayan siyah- beyazlı oyuncu, Başakşehir'i de es geçmedi ve üst üste 4 maçta 4 gol atmayı başardı.. Larin, şimdi de gözünü derbiye dikti. Daha önce F.Bahçe, G.Saray ve Trabzon maçlarında hiç gol sevinci yaşayamayan golcü oyuncu, pazar günü siftah yapmaya kararlı. (Fotomaç)
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