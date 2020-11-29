Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sürprizler yolda!

Süper Lig'in 10. haftasındaki dev derbide Fenerbahçe'ye konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın derbi 11'inde sürpriz değişiklikler yapabileceği ve kararını maç saatinde vereceği öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın geçen hafta Başakşehir maçındaki 11'i değiştirmeyi düşünmüyor. O kadrodan sadece cezalı Dorukhan'ın yerine Rosier'in forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor, ancak bazı sürpzler de olabilir. Wellington döndü, Yalçın'ın en beğendiği oyunculardan birisi olan Brezilyalı stoperin yeri garanti. Montero'nun asıl mevki stoper olsa da Necip 11'e daha yakın.

TECRÜBE DE ÖNEMLİ

Genç Rıdvan, N'Sakala'nın çok önünde. Ancak teknik patron Yalçın'ın daha tecrübeli olan Afrikalı sol bekiyle derbiye başlama ihtimali de var. Başakşehir maçının en durgun ismi olan Mensah'ın yerine Sergen Yalçın'in karantina süreci tamamlanan Oğuzhan'la başlama ihtimali bulunuyor. İyileşen ve takıma dahil olan Kevin N'Koudou'nun ise ikinci yarıda itici güç olarak sahaya sürülmesi bekleniyor.

(Fotomaç)

DİĞER