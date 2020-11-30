30 Kasım 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta N'Sakala golü böyle anlattı! "Müthiş sol ayağımla..."

Golü böyle anlattı! Müthiş sol ayağımla...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

'in 10. haftasında ile karşı karşıya gelirken, dev derbiyi siyah-beyazlılar 4-3 kazandı. Karşılaşmada takımı adına son golü atan N'Sakala, golü böyle anlattı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Heyecan düzeyi oldukça yüksek geçen - derbisi, siyah-beyazlıların 4-3 galibiyetiyle sona erdi. Zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, zirve iddiasını ispatladı. Mücadeleye yedek başlayan Fabrice N'Sakala 86. dakikada oyuna girdi ve 2 dakika sonra attığı golle takımının 4. golünü kaydetti. Mert Hakan Yandaş'ın kaptırdığı topla çok hızlı bir şekilde kontra atağa çıkan siyah-beyazlılarda Luiz Gustavo'yu oyundan düşüren N'Koudou, topu arka direkteki N'Sakala'ya gönderdi. Kongolu sol bek yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Beşiktaş'ta galibiyetin coşkusu yaşanmaya devam ederken, sosyal medyadaki paylaşımlar dikkat çekiyor. Takipçisinin sorduğu, "Kardeş, nasıl attın o golü anlatsana kardeşlerine?" şeklinde gelen soruya N'Sakala'dan yanıt geldi.

"MÜTHİŞ SOL AYAĞIMLA..."

N'Sakala takipçisinin sorusuna, "Müthiş sol ayağımla yapıştırdım" şeklinde cevap verdi. Beşiktaş taraftarı bu cevabı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a gönderme! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a gönderme! Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a gönderme!
Şok gerçek ortaya çıktı! Verdiği kararlar memnun etmedi Şok gerçek ortaya çıktı! Verdiği kararlar memnun etmedi
Derbiye Sergen Yalçın damga vurdu! Az daha... Derbiye Sergen Yalçın damga vurdu! Az daha...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör