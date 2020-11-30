Beşiktaş'ta N'Sakala golü böyle anlattı! "Müthiş sol ayağımla..."
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken, dev derbiyi siyah-beyazlılar 4-3 kazandı. Karşılaşmada takımı adına son golü atan N'Sakala, golü böyle anlattı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri
Heyecan düzeyi oldukça yüksek geçen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, siyah-beyazlıların 4-3 galibiyetiyle sona erdi. Zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, zirve iddiasını ispatladı. Mücadeleye yedek başlayan Fabrice N'Sakala 86. dakikada oyuna girdi ve 2 dakika sonra attığı golle takımının 4. golünü kaydetti. Mert Hakan Yandaş'ın kaptırdığı topla çok hızlı bir şekilde kontra atağa çıkan siyah-beyazlılarda Luiz Gustavo'yu oyundan düşüren N'Koudou, topu arka direkteki N'Sakala'ya gönderdi. Kongolu sol bek yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Beşiktaş'ta galibiyetin coşkusu yaşanmaya devam ederken, sosyal medyadaki paylaşımlar dikkat çekiyor. Takipçisinin sorduğu, "Kardeş, nasıl attın o golü anlatsana kardeşlerine?" şeklinde gelen soruya N'Sakala'dan yanıt geldi.
"MÜTHİŞ SOL AYAĞIMLA..."
N'Sakala takipçisinin sorusuna, "Müthiş sol ayağımla yapıştırdım" şeklinde cevap verdi. Beşiktaş taraftarı bu cevabı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları