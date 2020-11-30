Beşiktaş'ta N'Sakala golü böyle anlattı! "Müthiş sol ayağımla..."

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelirken, dev derbiyi siyah-beyazlılar 4-3 kazandı. Karşılaşmada takımı adına son golü atan N'Sakala, golü böyle anlattı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Heyecan düzeyi oldukça yüksek geçen Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, siyah-beyazlıların 4-3 galibiyetiyle sona erdi. Zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılan Beşiktaş, zirve iddiasını ispatladı. Mücadeleye yedek başlayan Fabrice N'Sakala 86. dakikada oyuna girdi ve 2 dakika sonra attığı golle takımının 4. golünü kaydetti. Mert Hakan Yandaş'ın kaptırdığı topla çok hızlı bir şekilde kontra atağa çıkan siyah-beyazlılarda Luiz Gustavo'yu oyundan düşüren N'Koudou, topu arka direkteki N'Sakala'ya gönderdi. Kongolu sol bek yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Beşiktaş'ta galibiyetin coşkusu yaşanmaya devam ederken, sosyal medyadaki paylaşımlar dikkat çekiyor. Takipçisinin sorduğu, "Kardeş, nasıl attın o golü anlatsana kardeşlerine?" şeklinde gelen soruya N'Sakala'dan yanıt geldi.

"MÜTHİŞ SOL AYAĞIMLA..."

N'Sakala takipçisinin sorusuna, "Müthiş sol ayağımla yapıştırdım" şeklinde cevap verdi. Beşiktaş taraftarı bu cevabı beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

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