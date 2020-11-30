30 Kasım 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ardından Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a flaş gönderme!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş 15 yıl aranın ardından Fenerbahçe'yi Ülker Stadyumu'nda 4-3 mağlup etmeyi başardı. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'a flaş bir göndermede bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ardından Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a flaş gönderme!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

'in 10. haftasında - derbisi heyecanı yaşandı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ardından Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a flaş gönderme!

'nda oynanan ve adeta nefes kesen karşılaşmayı siyah-beyazlılar 4-3 kazandı.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ardından Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a flaş gönderme!

Kara Kartal'a galibiyeti getiren golleri Aboubakar (2), ve N'Sakala kaydederken, Sarı Kanarya'nın sayıları (2) ve Cisse'den geldi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ardından Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a flaş gönderme!

Cyle Larin'in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlayan , 15 yıl aranın ardından Kadıköy'de galibiyet elde etmiş oldu.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ardından Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a flaş gönderme!

SERGEN YALÇIN'DAN GÖNDERME!

Teknik Direktörü , maçın ardından teknik ekibiyle birlikte galibiyet pozu verdi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ardından Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a flaş gönderme!

Yalçın'ın verdiği galibiyet pozu, Teknik Direktörü ve kurmaylarının son 2 yıldır galibiyetlerden sonra verdiği poza benzetildi.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ardından Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a flaş gönderme!

İşte 'un Aytemiz ve döneminde verdiği galibiyet pozları...

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ardından Sergen Yalçın'dan Erol Bulut'a flaş gönderme!

( dönemi)

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