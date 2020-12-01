Nsakala: "Müthiş sol ayağumlan yabuşturdum!"

N’Sakala’nın “Nasıl attın o golü anlatsana kardeşlerine?” sorusuna verdiği “Müthiş sol ayağumlan yabuşturdum” yanıta beğeni yağdı

F.Bahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiyi 4-3 kazanan siyahbeyazlılarda galibiyetin coşkusu yaşanmaya devam ediyor. Sosyal medyada paylaşımlar sürerken, mücadeleye sonradan giren ve takımının 4. golünü atan Fabrice N'Sakala takipçisinden gelen soruya yanıt verdi. Mücadeleye yedek başlayan N'Sakala 86. dakikada oyuna girdi ve 2 dakika sonra attığı golle takımının 4. golünü kaydetti. Takipçisinin sorduğu, "Kardeş, nasıl attın o golü anlatsana kardeşlerine?" şeklinde gelen soruya Kongolu sol bek N'Sakala'dan Türkçe olarak şu yanıt geldi: "Müthiş sol ayağumla yabuşturdum!" Siyah-beyazlı taraftarlar N'Sakala'nın bu yanıtını beğeni yağdırdı.



Soayal medyayı çok etkin kullanan N'Sakala, dünkü hikayesinde FOTOMAÇ'ın başlığını da yayınladı. Siyah-beyazlı futbolcu, derbi zaferini "Beşiktaş tarih yazdı" diye manştten veren gazetemizin 1. sayfasını hikaye kısmında takipçilerine gösterdi.

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