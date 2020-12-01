01 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Aboubakar rekor kırdı! İşte o istatistik

Aboubakar rekor kırdı! İşte o istatistik
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

’ın ilk golünde attığı şut 126 km hızla filelerle buluştu. ’nun bu füzesi ligin 123 km’lik hız rekorunu da kırdı.

camiasında herkes galibiyetinin keyfini çıkartırken, en çok konuşulan isimlerin başında geliyor. Sezon başında 'sakatlığı' nedeniyle transfer edilmesi büyük tartışmalara yol açan forvet, derbide attığı gollerle kalitesini bir kez daha ortaya koyarken, yeni bir rekorun da sahibi oldu.

SABRİ'Yİ GERİDE BIRAKTI

Aboubakar'ın derbide 13 metreden çektiği şut 126 km hıza çıktı. Aboubakar'ın bu golü 'nun 20 metrenin altında atılan şutlar için 123 kilometre olan hız rekorunu da kırmış oldu. Sabri 18 metreden 123 kilometre hızla Antalyaspor ağlarını sarsmış, bu için 20 metrenin altındaki hızdaki goller için rekor olmuştu. (Fotomaç)
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