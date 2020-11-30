30 Kasım 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi derbi sonrası takımı kutladı

Çebi'den takıma tebrik!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

'in 10. haftasında , 'yi deplasmanda 4-3 yenerek 15 yıl aradan sonra galibiyet yüzü gördü. Siyah-beyazlılarda başkan , alınan zafer sonrası takımı kutladı.

'in 10. haftasında 'yi deplasmanda 4-3 mağlup ederek 15 yıl aradan sonra bu deplasmanda galip gelen 'ta Başkan , kurmaylarıyla birlikte karşılaşmanın ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin yolunu tuttu. Maçın sonunda yöneticilerle birlikte Ülker Stadyumu'ndan mutlu ayrılan ve direkt olarak Ümraniye'ye geçen Başkan Ahmet Nur Çebi, tesislerde futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi.

Galibiyetten dolayı oyuncuları kutlayan ve takıma bir konuşma yapan Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibini de ayrıca kutladı.

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