Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi derbi sonrası takımı kutladı
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 yenerek 15 yıl aradan sonra galibiyet yüzü gördü. Siyah-beyazlılarda başkan Ahmet Nur Çebi, alınan zafer sonrası takımı kutladı.
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 4-3 mağlup ederek 15 yıl aradan sonra bu deplasmanda galip gelen Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, kurmaylarıyla birlikte karşılaşmanın ardından Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin yolunu tuttu. Maçın sonunda yöneticilerle birlikte Ülker Stadyumu'ndan mutlu ayrılan ve direkt olarak Ümraniye'ye geçen Başkan Ahmet Nur Çebi, tesislerde futbolcular ve teknik ekiple bir araya geldi.
Galibiyetten dolayı oyuncuları kutlayan ve takıma bir konuşma yapan Çebi, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve ekibini de ayrıca kutladı.
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