Tartışması bol Fenerbahçe Beşiktaş derbisi! İşte o pozisyonlar...
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele siyah-beyazlıların 4-3'lük üstünlüğü ile tamamlandı. Dev derbi birçok tartışılacak pozisyona da sahne oldu. İşte o pozisyonlar...
VAR dün iki tarafı da memnun edemedi. İlk yarıda Rıdvan'ın ceza alanına yakın noktada Pelkas'a arkadan omuz vurmasını hakem süzemezken VAR'dan da faul uyarısı gelmedi.
Fenerbahçelileri asıl isyan ettiren ise 20. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü öncesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, Montero'nun Cisse'ye faul yaptığı itirazında bulunsa da VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.
Yine ilk yarıda bu kez Sosa'nın Mensah'ın ayağına basmasını hakem göremedi. Beşiktaşlılar faul beklerken hem hakem hem de VAR oralı olmadı. 38'de ise Sergen Yalçın hakem kararını beğenmedi.
Pelkas'ın Mensah'ı kontratakta çekerek indirmesini hakem Numanoğlu sarı kart ile cezalandırırken, Sergen Yalçın uzun süre neden avantaja bırakmadığı itirazında bulundu.
43'te de Tissendrand'ın Larin'i ceza alanında çekmesinde Beşiktaşlılar, penaltı beklerken devam kararı çıktı.
Siyah-beyazlılar, Larin'in ikinci sarı kartı gördüğü pozisyonun da ağır olduğunu söylediler.
Uzatma anlarında da F.Bahçe kalecisi Altay, topu uzaklaştırmak için orta sahaya geldi. Topu eliyle kontrol etti, fakat hakem yine kart göstermedi.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır...)
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