30 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Tartışması bol Fenerbahçe Beşiktaş derbisi! İşte o pozisyonlar...

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele siyah-beyazlıların 4-3'lük üstünlüğü ile tamamlandı. Dev derbi birçok tartışılacak pozisyona da sahne oldu. İşte o pozisyonlar...

Tartışması bol Fenerbahçe Beşiktaş derbisi! İşte o pozisyonlar...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.11.2020

VAR dün iki tarafı da memnun edemedi. İlk yarıda Rıdvan'ın ceza alanına yakın noktada Pelkas'a arkadan omuz vurmasını hakem süzemezken VAR'dan da faul uyarısı gelmedi.

Tartışması bol Fenerbahçe Beşiktaş derbisi! İşte o pozisyonlar...

Fenerbahçelileri asıl isyan ettiren ise 20. dakikada Beşiktaş'ın ikinci golü öncesi yaşandı. Sarı-lacivertliler, Montero'nun Cisse'ye faul yaptığı itirazında bulunsa da VAR'dan herhangi bir uyarı gelmedi.

Tartışması bol Fenerbahçe Beşiktaş derbisi! İşte o pozisyonlar...

Yine ilk yarıda bu kez Sosa'nın Mensah'ın ayağına basmasını hakem göremedi. Beşiktaşlılar faul beklerken hem hakem hem de VAR oralı olmadı. 38'de ise hakem kararını beğenmedi.

Tartışması bol Fenerbahçe Beşiktaş derbisi! İşte o pozisyonlar...

Pelkas'ın Mensah'ı kontratakta çekerek indirmesini hakem Numanoğlu ile cezalandırırken, uzun süre neden avantaja bırakmadığı itirazında bulundu.

Tartışması bol Fenerbahçe Beşiktaş derbisi! İşte o pozisyonlar...

43'te de Tissendrand'ın Larin'i ceza alanında çekmesinde Beşiktaşlılar, penaltı beklerken devam kararı çıktı.

Tartışması bol Fenerbahçe Beşiktaş derbisi! İşte o pozisyonlar...

Siyah-beyazlılar, Larin'in ikinci sarı kartı gördüğü pozisyonun da ağır olduğunu söylediler.

Tartışması bol Fenerbahçe Beşiktaş derbisi! İşte o pozisyonlar...

Uzatma anlarında da F.Bahçe kalecisi Altay, topu uzaklaştırmak için orta sahaya geldi. Topu eliyle kontrol etti, fakat hakem yine kart göstermedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır...)

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