30 Kasım 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası flaş hakem yorumu! "Yazık"

Beşiktaş, Kadıköy'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 10 kişi kaldığı maçta 4-3 yenerek 15 yıl aradan sonra rakibini deplasmanda yenmeyi başardı. Maçta iki taraf da hakem Tugay Kaan Numanoğlu'ndan memnun kalmazken, Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da maçın hakemi Numanoğlu ve Serdar Tatlı hakkında flaş yorumlarda bulundu.

Giriş Tarihi: 30.11.2020 09:50
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası flaş hakem yorumu! Yazık

Dün gece hem çok çirkin hem de şaşırtıcı şeyler yaşadık. Şampiyonluğun en büyük favorisi F.Bahçe rakip 10 kişiyken Beşiktaş'tan iki gol yedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası flaş hakem yorumu! Yazık

İlk devre çok kötü oynayan bir F.Bahçe, istediğini de rahatlıkta yapan bir Beşiktaş vardı. Beşiktaş dikine çok iyi oynadı ve bunlardan birinde de Aboubakar ile çok güzel bir gol buldu.


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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası flaş hakem yorumu! Yazık

Aslında Lemos'un ağırlığı, yerleşim hatası ve Aboubakar'ın vuruş tekniği, kalitesi birleşince Beşiktaş öne geçti. Ardından da F.Bahçe kötü oynarken, Beşiktaş ikinci golü buldu.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası flaş hakem yorumu! Yazık

Tam devre böyle bitecek diyorduk ki duran topta pek tabii ki direk dibinde kalıp ofsaytı bozan Rıdvan'ın da hatası eklenince Cisse ile umutlandı.

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Fenerbahçe Beşiktaş derbisi sonrası flaş hakem yorumu! Yazık

İkinci yarı ise F.Bahçe'nin umutları Larin'in atılmasıyla daha da arttı. Aslında o dakikadan sonra kime sorarsanız sorun Beşiktaş'ın kazanması çok zor görünürken sahneye emektar Necip çıktı.

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