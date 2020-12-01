01 Aralık 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Galibiyeti getiren rakamlar

Galibiyeti getiren rakamlar
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.12.2020

Beşiktaş, F.Bahçe'yi Kadıköy'de 4-3 yenerken; siyahbeyazlılarda derbiyi kazandıran gölgede kalan bazı rakamlar çok dikkat çekti.

Beşiktaş, F.Bahçe'yi Kadıköy'de 4-3 yenerken; siyahbeyazlılarda derbiyi kazandıran gölgede kalan bazı rakamlar çok dikkat çekti.

BEŞIKTAŞ'ın 7 şutundan 4'ü yerini buldu. 4'ü de gol oldu.
ABOUBAKAR hiç top kaptırmadı. N'Koudou hiç kötü kontrol yapmadı.
BEŞIKTAŞ'IN beklerinden Rıdvan 4 top çaldı. Rosier 4 top kaptı. Sahanın en iyileri oldular.
JOSEF (8) ve Necip (8) toplamda 16 top uzaklaştırdı.

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