Galibiyeti getiren rakamlar

Beşiktaş, F.Bahçe'yi Kadıköy'de 4-3 yenerken; siyahbeyazlılarda derbiyi kazandıran gölgede kalan bazı rakamlar çok dikkat çekti.

Beşiktaş, F.Bahçe'yi Kadıköy'de 4-3 yenerken; siyahbeyazlılarda derbiyi kazandıran gölgede kalan bazı rakamlar çok dikkat çekti.



BEŞIKTAŞ'ın 7 şutundan 4'ü yerini buldu. 4'ü de gol oldu.

ABOUBAKAR hiç top kaptırmadı. N'Koudou hiç kötü kontrol yapmadı.

BEŞIKTAŞ'IN beklerinden Rıdvan 4 top çaldı. Rosier 4 top kaptı. Sahanın en iyileri oldular.

JOSEF (8) ve Necip (8) toplamda 16 top uzaklaştırdı.

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