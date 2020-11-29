Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması! "Fenerbahçe'ye karşı..."

Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine 6 eksikle çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, "Sahaya 11 kişi çıkacağız, eksiğimiz yok. Hatta onlarda daha etkili olduğumuz yerler var." sözleriyle oyuncularını motive etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam F.Bahçe'ye konuk oluyor. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak, mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı. Süper Lig'in ilk 4 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle iki yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, geçen hafta son şampiyon Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

MOTİVASYON TOPLANTISI

Siyah-beyazlılarda en çok konuşulan konu eksik oyuncu sayısının fazla olması. Kaleci Ersin kırmızı, Dorukhan ise sarı kart cezalısı. Karantina süresi devam eden Vida ile son testi pozitif çıkan Hasic de derbide forma giyemeyecek. Sağ alt adalesinde zorlanma tespit edilen Gökhan Töre de bu akşam kadrodaki yerini alamayacak. Ljajic de dün kadrodan çıkarıldı. Beşiktaş'ta 6 futbolcunun eksikliği sıkıntı yaratsa da, teknik direktör Sergen Yalçın bu durumu kafasına takmıyor. Başarılı çalıştırıcı son toplantıda oyuncularını şu sözlerle motive etti:

ÜÇ PUANDAN FAZLASI

"Önemli bir deplasman maçına çıkıyoruz. Eksiklerimiz olduğu doğru ama biz eksik kadromuzla son şampiyon Başakşehir'i mağlup ettik. Sonuçta F.Bahçe'ye karşı 11 kişiyle mücadele edeceğiz, yani eksik değiliz! Hatta onlardan daha etkili olduğumuz yerler var. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Ayrıca bu maç bizim için 3 puandan fazlası. Ezeli rakibimizi evinde mağlup ederek puan farkını 4'e indirmemiz şart, bir maç da eksiğimiz var. Bu virajı kayıpsız geçelim, gerisi kendiliğinden gelecektir. Size sonuna kadar güveniyorum."

EKSİKLER DÖNÜYOR

Milli maç arasında 8 oyuncusunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla Başakşehir karşısına eksik çıkan siyah- beyazlı takımda hafta içinde oyuncuların bir bölümü ekibe dahil oldu. Başakşehir maçında forma giyemeyen Rosier, Oğuzhan, N'Sakala, Welinton ve Atakan Üner hazır hale geldi.

1 NUMARA UTKU'NUN

Kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda Başakşehir maçında kalede görev alan Utku Yuvakuran'ın derbi maçta da görev alması bekleniyor. Utku, Başakşehir karşısında 2 gol yemesine rağmen kritik kurtarışlarıyla beğeni toplamıştı.

(Fotomaç)

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