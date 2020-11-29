Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması! "Fenerbahçe'ye karşı..."
Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine 6 eksikle çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, "Sahaya 11 kişi çıkacağız, eksiğimiz yok. Hatta onlarda daha etkili olduğumuz yerler var." sözleriyle oyuncularını motive etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri...
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam F.Bahçe'ye konuk oluyor. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak, mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı. Süper Lig'in ilk 4 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle iki yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, geçen hafta son şampiyon Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.
MOTİVASYON TOPLANTISI
Siyah-beyazlılarda en çok konuşulan konu eksik oyuncu sayısının fazla olması. Kaleci Ersin kırmızı, Dorukhan ise sarı kart cezalısı. Karantina süresi devam eden Vida ile son testi pozitif çıkan Hasic de derbide forma giyemeyecek. Sağ alt adalesinde zorlanma tespit edilen Gökhan Töre de bu akşam kadrodaki yerini alamayacak. Ljajic de dün kadrodan çıkarıldı. Beşiktaş'ta 6 futbolcunun eksikliği sıkıntı yaratsa da, teknik direktör Sergen Yalçın bu durumu kafasına takmıyor. Başarılı çalıştırıcı son toplantıda oyuncularını şu sözlerle motive etti:
ÜÇ PUANDAN FAZLASI
"Önemli bir deplasman maçına çıkıyoruz. Eksiklerimiz olduğu doğru ama biz eksik kadromuzla son şampiyon Başakşehir'i mağlup ettik. Sonuçta F.Bahçe'ye karşı 11 kişiyle mücadele edeceğiz, yani eksik değiliz! Hatta onlardan daha etkili olduğumuz yerler var. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Ayrıca bu maç bizim için 3 puandan fazlası. Ezeli rakibimizi evinde mağlup ederek puan farkını 4'e indirmemiz şart, bir maç da eksiğimiz var. Bu virajı kayıpsız geçelim, gerisi kendiliğinden gelecektir. Size sonuna kadar güveniyorum."
EKSİKLER DÖNÜYOR
Milli maç arasında 8 oyuncusunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla Başakşehir karşısına eksik çıkan siyah- beyazlı takımda hafta içinde oyuncuların bir bölümü ekibe dahil oldu. Başakşehir maçında forma giyemeyen Rosier, Oğuzhan, N'Sakala, Welinton ve Atakan Üner hazır hale geldi.
1 NUMARA UTKU'NUN
Kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda Başakşehir maçında kalede görev alan Utku Yuvakuran'ın derbi maçta da görev alması bekleniyor. Utku, Başakşehir karşısında 2 gol yemesine rağmen kritik kurtarışlarıyla beğeni toplamıştı.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları