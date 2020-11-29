29 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan motivasyon konuşması! "Fenerbahçe'ye karşı..."

Yalçın'dan motivasyon konuşması! F.Bahçe'ye karşı...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.11.2020

Süper Lig'in 10. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisine 6 eksikle çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör , "Sahaya 11 kişi çıkacağız, eksiğimiz yok. Hatta onlarda daha etkili olduğumuz yerler var." sözleriyle oyuncularını motive etti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri...

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam F.Bahçe'ye konuk oluyor. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak, mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Ligde bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik ve 3 yenilgiyle 13 puan topladı. Süper Lig'in ilk 4 haftasında birer galibiyet ve beraberlikle iki yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, son 4 karşılaşmada ise 3 galibiyet ile bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Beşiktaş, geçen hafta son şampiyon Başakşehir'i 3-2 mağlup etti.

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde sürprizler yolda!

MOTİVASYON TOPLANTISI
Siyah-beyazlılarda en çok konuşulan konu eksik oyuncu sayısının fazla olması. Kaleci Ersin kırmızı, Dorukhan ise sarı kart cezalısı. Karantina süresi devam eden Vida ile son testi pozitif çıkan Hasic de derbide forma giyemeyecek. Sağ alt adalesinde zorlanma tespit edilen de bu akşam kadrodaki yerini alamayacak. Ljajic de dün kadrodan çıkarıldı. Beşiktaş'ta 6 futbolcunun eksikliği sıkıntı yaratsa da, teknik direktör bu durumu kafasına takmıyor. Başarılı çalıştırıcı son toplantıda oyuncularını şu sözlerle motive etti:

ÜÇ PUANDAN FAZLASI
"Önemli bir deplasman maçına çıkıyoruz. Eksiklerimiz olduğu doğru ama biz eksik kadromuzla son şampiyon Başakşehir'i mağlup ettik. Sonuçta F.Bahçe'ye karşı 11 kişiyle mücadele edeceğiz, yani eksik değiliz! Hatta onlardan daha etkili olduğumuz yerler var. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Ayrıca bu maç bizim için 3 puandan fazlası. Ezeli rakibimizi evinde mağlup ederek puan farkını 4'e indirmemiz şart, bir maç da eksiğimiz var. Bu virajı kayıpsız geçelim, gerisi kendiliğinden gelecektir. Size sonuna kadar güveniyorum."

Beşiktaş'ta Josef de Souza Fenerbahçe'ye karşı ilk kez oynayacak!

EKSİKLER DÖNÜYOR
Milli maç arasında 8 oyuncusunun Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla Başakşehir karşısına eksik çıkan siyah- beyazlı takımda hafta içinde oyuncuların bir bölümü ekibe dahil oldu. Başakşehir maçında forma giyemeyen Rosier, Oğuzhan, N'Sakala, Welinton ve Atakan Üner hazır hale geldi.

1 NUMARA UTKU'NUN
Kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yokluğunda Başakşehir maçında kalede görev alan Utku Yuvakuran'ın derbi maçta da görev alması bekleniyor. Utku, Başakşehir karşısında 2 gol yemesine rağmen kritik kurtarışlarıyla beğeni toplamıştı.

(Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Devler Kadıköy'de sahne alıyor! İşte derbinin 11'leri Devler Kadıköy'de sahne alıyor! İşte derbinin 11'leri
Derbide sürprizler yolda! Sergen Yalçın... Derbide sürprizler yolda! Sergen Yalçın...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör