20 Kasım 2020, Cuma
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Başakşehir'in kanatlardan hücumlara karşı savunma konusunda zaafları olduğunu, ayrıca ceza sahası dışından şut attıran bir takım olduğunu oyuncularına anlatan başarılı teknik adam Yalçın "Kontratakları savunmak ise zayıf karınları. Ancak biz bunu değerlendiremeyeceğiz, çünkü hücum edeceğiz. Geriye çekilerek onlara topla oynama imkanı tanımayacağız. Oyunun kontrolünü mutlaka elimizde tutmamız gerekiyor. Gol yollarında etkili olmamız için de hücum ağırlıklı bir sistemle mücadele edeceğiz" diyerek oyuncularını motive ediyor. (Fotomaç)
Sergen Yalçın taktiği belirledi! Savunma yok
Beşiktaş'ta, tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalçın, Başakşehir mücadeledesinde rakiplerinin üzerine gelmesini bekleyerek değil, hücum ederek kazanmayı hedefliyor.
Beşiktaş'ta yarın oynanacak Başakşehir karşılaşmasının taktiği belli oldu. Son dönemde koronavirüs ve yaşanan sakatlıklar nedeniyle ideal kadrosunu kurmakta zorlanan siyah- beyazlılar, yeni bir sistemle mücadele edecek. Beşiktaş'ta özellikle defans oyuncularının neredeyse tamamına yakınının koronavirüse teslim olması üzerine teknik direktör Sergen Yalçın farklı bir oyun kurgusu üzerinde çalışıyor. Elinde hiç gerçek mevki stoper ve sağ bek olan isim kalmayan başarılı teknik adam bu yüzden bekleyip savunarak değil, hücum ederek oynama kararı aldı.
KONTROL BİZDE OLACAK
Başakşehir'in kanatlardan hücumlara karşı savunma konusunda zaafları olduğunu, ayrıca ceza sahası dışından şut attıran bir takım olduğunu oyuncularına anlatan başarılı teknik adam Yalçın "Kontratakları savunmak ise zayıf karınları. Ancak biz bunu değerlendiremeyeceğiz, çünkü hücum edeceğiz. Geriye çekilerek onlara topla oynama imkanı tanımayacağız. Oyunun kontrolünü mutlaka elimizde tutmamız gerekiyor. Gol yollarında etkili olmamız için de hücum ağırlıklı bir sistemle mücadele edeceğiz" diyerek oyuncularını motive ediyor. (Fotomaç)
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