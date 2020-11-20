20 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic için son şans!

Ljajic için son şans!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.11.2020

'ta performansı beklentilerin altında kalan için teknik direktör son bir şans tanıyarak onu kazanmaya çalışacak.

Teknik direktör , 'le ilgili son kararını Başakşehir maçında verecek. Yaşadığı sakatlığın ve psikolojik sorunların ardından beklentilerin uzağında kalan Sırp yıldızı 10 numara pozisyonunda oynatacak olan Sergen Yalçın, Ljajic'in performansına göre oyuncusunu ya devre arasında gönderecek ya da yeniden 11'in değişmezi yapacak. (Fotomaç)
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