27 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ajdin Hasic corona virüsüne yakalandı

Beşiktaş'ta corona şoku!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

'ta, maçı öncesi yapılan corona virüsü testleri sonucuna göre pozitif çıktı.

'ta, maçı öncesi yapılan corona virüsü testleri sonucuna göre pozitif çıktı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN O AÇIKLAMA

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