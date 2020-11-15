15 Kasım 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta koşarak servet kazanıyorlar! İşte futbolcuların maliyetleri...

Koşarak servet kazanıyorlar! İşte maliyetleri...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.11.2020

'ta bırakılan 4 futbolcunun maliyeti adeta dudak uçuklattı. Siyah-beyazlılarda bu dört isim sadece tesislere gelerek servet kazanıyorlar.

'ta bırakılan Douglas, ve Isimat-Mirin ve gibi futbolcuların yaptıkları antrenman karşılığında siyah-beyazlı kulübe maliyetleri dudak uçuklattı. Teknik direktör tarafından kadroya alınmayan ve kiralık da gidemeyen Muhayer de bu üçlü ile çalışıyor. Bu isimler izin günleri hariç her gün sadece tesislere gelerek servet kazanıyorlar. İşte o isimler ve Beşiktaş'a olan maliyetleri:

Douglas: 800 bin Euro
Lens: 1 milyon 950 bin Euro
Isimat-Mirin: 1 milyon 200 bin Euro
Muhayer Oktay: 120 bin

Euro TOPLAM: 4 milyon 70 bin Euro
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