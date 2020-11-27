27 Kasım 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi Gökhan Töre'den kötü haber! Antrenmanda sakatlandı

Beşiktaş'a derbi öncesi kötü haber! Antrenmanda sakatlandı
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 Giriş Tarihi: 27.11.2020

'in 10. haftasında Fenerbaçe ile deplasmanda karşılaşacak 'a derbi öncesi kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda yıldız futbolcu 'de adalesinde zorlanma tespit edildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri

'in 10. haftasında ile karşılaşacak , sakatlık haberiyle sarsıldı. Siyah-beyazlılarda 'nin, adalesinde zorlanma tespit edildi.

İşte Beşiktaş'ın yaptığı o açıklama:

"Futbol Takımımızın 25 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ alt baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Töre'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, soleus adalesinde zorlanma (evre 1 strain) saptanmış, sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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