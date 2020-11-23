Beşiktaş’ın bu sezon kaydettiği 15 golün 10’u Aboubakar, Larin, Atiba üçlüsünden geldi Kartallar, gol ve asistlerle birlikte takımın hücumuna yüzde 93’lük katkı sağladı.

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'i 3-2 yenen Beşiktaş'ın bu sezonki gol yükünü Cyle Larin, Vincent Aboubakar ve Atiba Hutchinson çekiyor. Siyahbeyazlı ekip, ligde ve Avrupa'da oynadığı 10 maçta fileleri 15 kez havalandırırken bunların 10'una Larin, Aboubakar ve Atiba üçlüsü imza attı. Beşiktaş'ta diğer golleri ise Güven Yalçın, Tyler Boyd, Jeremain Lens, Bernard Mensah ve Gökhan Töre kaydetti. Larin, Atiba ve Aboubakar, attıkları 10 golle Kara Kartal'ın hücumuna yüzde 66.6'lık katkı verdi. Atiba attığı 2 golün yanı sıra 3 de asist yaparken, Vincent Aboubakar da bir kez takım arkadaşının golünü hazırlayan isim oldu.



Gol ve asistler dikkate alındığında Beşiktaş'ın bu üçlüsü 14 gollük katkıda bulundu. Söz konusu üçlünün hücuma katkısı da bu şekilde yüzde 93.3'e çıktı. Siyah-beyazlı takım, Denizlispor ve Başakşehir maçlarını bu üçlünün golleriyle kazanarak hanesine 6 puan yazdırdı. Öte yandan siyahbeyazlı takımın en golcü ismi durumundaki Kanadalı santrfor Larin, takımına 6 gollük katkı yaptı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir gol atan Larin, ligde ise 5 gole ulaştı. Golcü oyuncu, ligde üst üste 4 maçta gol sevinci yaşamayı başardı. Beşiktaş'a 2017-18'de transfer olan Larin, siyah-beyazlı formayla şimdiden en iyi sezonuna imza attı. Takımdaki ilk sezonunda 4 maçta 4 gol bulan Larin, 2018-2019'daki 22 maçta da da aynı performansı gösterdi. (Fotomaç)

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