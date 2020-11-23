23 Kasım 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Taraftarların Ghezzal sevgisi! Sosyal medyada...

Taraftarların Ghezzal sevgisi! Sosyal medyada...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.11.2020

'ta Ghezzal; sakin yapısı, adrese teslim pasları ve takım oyununa katkısı ile farkını ortaya koydu. Şimdiden taraftarın takdirini kazandı.

Forma giymeye başladığından beri tüm otoritelerden tam not alan , Başakşehir karşılaşmasında da gizli kahramanlardan oldu. 28 yaşındaki Cezayirli kanat oyuncusu; sakin oyunu, adrese teslim uzun pasları ve arkadaşlarını pozisyona sokmasıyla farkını ortaya koydu. 4 maça çıktığı siyah-beyazlı formayla 1 asist yapan Rachid Ghezzal, taraftarların da şimdiden takdirini kazandı.

Beşiktaşlı futbolseverler, sosyal medyada övgü dolu yorumlar yaptılar. Taraftarların bu ilgisinden çok memnun olan Ghezzal, dolu tribünler önüne çıkmak istediğini yineledi. Cezayirli yıldız, "Taraftarlardan bahsetti herkes, ne kadar çılgın olduklarından. Gerçekten onların karşısında oynamak için sabırsızlanıyorum. Türkiye'nin en büyük kulübünde şampiyonluk yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Yalçın'ın galibiyet şifresi! Hücum bölgesinde... Yalçın'ın galibiyet şifresi! Hücum bölgesinde...
Minimum maaş maksimum verim karşınızda Atiba! Minimum maaş maksimum verim karşınızda Atiba!
Kartal'ın üç silahşörleri! Tam 10 gol... Kartal'ın üç silahşörleri! Tam 10 gol...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör