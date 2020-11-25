25 Kasım 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi mesaisi sürüyor!

Beşiktaş'ta derbi mesaisi sürüyor!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.11.2020

'in 10. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak , yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanı başkan de takip etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri

BJK 'nde sabah basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdmanı Başkan , Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ile Sayman ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Gocay da izledi. Teknik direktör yönetimindeki antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun-kontrol-pas çalışmalarıyla devam eden idmanda taktik program uygulandı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift devreli taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.


F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu! F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu!
İşte dev derbinin şifresi: 61-90 İşte dev derbinin şifresi: 61-90
Beşiktaş'ta Fenerbahçe bilmecesi! Sergen Yalçın... Beşiktaş'ta Fenerbahçe bilmecesi! Sergen Yalçın...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör