Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi mesaisi sürüyor!
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. İdmanı başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdmanı Başkan Ahmet Nur Çebi, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar ile Sayman ve Sosyal Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berkan Gocay da izledi. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun-kontrol-pas çalışmalarıyla devam eden idmanda taktik program uygulandı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift devreli taktik maçının ardından yapılan şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
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