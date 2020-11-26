26 Kasım 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın derbi taktiğini belirledi! Fenerbahçe maçında...

Yalçın derbi taktiğini belirledi! Fenerbahçe maçında...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

’ın, maçındaki en önemli kozları sol kanatta Larin, sağ kanatta Ghezzal olacak. Kartal, sağ ve sol beklerden gelecek destekle de rakibini devirecek.

Süper Lig'de pazar günü ile zorlu bir mücadeleye çıkacak olan 'ta hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Bu sezon 8 maçta 13 puan toplayarak beklentilerin uzağında kalan siyah-beyazlılar için derbi büyük önem taşıyor. Başakşehir galibiyeti sonrası "Bu bize büyük moral oldu, özgüvenimiz geri geldi" diyen teknik direktör , Fenerbahçe karşılaşması için de "Başladığımız işi yarıda bırakmayalım" diyerek oyuncularından yeni bir zafer beklediğinin altını çizdi.

Teknik direktör Yalçın'ın Pazar akşamı en büyük kozlarından biri 'kanatlar' olacak. Son haftaların formda ve skorer ismi Cyle Larin'e (4 maç 4 gol) çok güvenen başarılı teknik adam, Kanadalı oyuncudan yine hem etkili bir performans hem de gol ya da goller bekliyor. Yalçın'ın sağ kanattaki güvencesi de yeni transfer Rachid Ghezzal. Klasını konuşturmaya başlayan Ghezzal'a çok güvenen başarılı teknik adam, Başakşehir maçında alkış alan Cezayirli yıldızı "Bu senin maçın" diye motive ediyor.

Siyah-beyazlılarda kanatlarda görev yapacak isimler kadar, onları geriden destekleyecek oyuncular da Sergen Yalçın'ın galibiyet planında önemli rol üstlenmiş durumda. Karantina sürecini tamamlayan sağ bek Rosier'in dönüşü teknik heyeti en çok sevindiren gelişmelerden biri oldu. Rosier bu sezon çıktığı 3 maçta 2 asist yaptı. Savunmanın solunda ise hazır olursa N'Sakala, olmazsa genç Rıdvan forma giyecek. Sergen Yalçın'ın iki oyuncuyla ilgili kararını maç gününde vermesi bekleniyor. (Fotomaç)
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