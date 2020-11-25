İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin şifresi: 61-90
Maçların son bölümlerinde coşan Fenerbahçe, 17 golün 7’sini 60’tan sonra kaydetti. Beşiktaş ise tam tersine ligde yediği 14 golün tam 11’ini bu bölümde ağlarında görürken, en çok golü 61-75 arasında attı.
Türkiye gözünü Kadıköy'de pazar günü oynanacak dev maça çevirmiş durumda. Şampiyonluk yarışını yakından etkileyecek Fenerbahçe- Beşiktaş derbisi öncesi iki takımın gol dakikalarını masaya yatırdık ve çarpıcı sonuçlar aldık. Kritik buluşmanın kaderi 61 ile 90. dakika arasında belirlenebilir.
İŞTE GENİŞ KADRONUN FARKI
Fener bu sezon alternatifli kadrosunun da etkisiyle maçların ikinci yarılarını bir başka oynuyor. Kanarya ligde attığı 17 golün 7'sini karşılaşmaların 60. dakikalarından sonra buldu.
TAM TERSİ BİR PERFORMANS
Kartal ise ezeli rakibinin tam tersi bir performans ortaya koyuyor. Siyah- Beyazlılar ligde 14 gol yerken, bu gollerin tam 11'ini maçların son yarım saatlik diliminde kalesinde gördü.
GRAFİĞİ TERSİNE ÇEVİRMELİ
Ortaya çıkan istatistiklere göre derbinin düğümü 60. dakikadan sonra Fenerbahçe lehine çözülebilir. Beşiktaş'ın puan ya da puanlar için bu kötü grafiği tersine çevirmesi gerekiyor.
(Takvim)
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