Beşiktaş'ta N'Koudou sevinci! İşte sahalara dönüş tarihi

Beşiktaş'ta yaklaşık 2.5 aydır sakat olan kanat oyuncusu Kevin N'Koudou sevinci yaşanıyor. Fransız futbolcu, Medipol Başakşehir maçında teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi halinde oynayabilecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş'a Kevin N'Koudou'dan iyi haber geldi ve Fransız oyuncu formasına kavuşuyor. 1 Eylül'de Sivasspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve 2.5 aydır sahalardan uzak kalan Fransız oyuncunun tedavisi tamamlandı. 1 hafta boyuncu takımla antrenmanlara çıkan N'Koudou, siyah- beyazlıların bu hafta oynayacağı Başakşehir maçı kadrosunda yer alacak. Bu sezon, sadece Şampiyonlar Ligi elemesinde oynanan PAOK maçında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, Başakşehir karşısında oynaması halinde Süper Lig'de ilk kez görev yapacak. Tedavisi tamamlanma aşamasına gelen Gökhan Töre de antrenmanlara başlıyor. Bu hafta takımla birlikte çalışmalara çıkacak olan Gökhan, sakatlığının tekrarlamaması durumunda Başakşehir karşısında forma giyebilecek.

BEKLENTİNİN UZAĞINDA KALDI

Geçtiğimiz sezon transfer edilen Kevin N'Koudou Beşiktaş forması altında 32 resmi karşılaşmaya çıkarken 4 gol, 3 asist üreterek toplamda 7 gole direkt etki etmiş oldu. (Fotomaç)

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