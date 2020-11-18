18 Kasım 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Atiba kulübeye geçiyor

Atiba kulübeye geçiyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

Beşiktaş'ta 38 yaşındaki Kanadalı yıldız Atiba'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yıllardır tek sezonluk mukavele imzalayan oyuncunun bu sezon sonunda aktif yaşantısına nokta koyup teknik ekipte yer alması ihtimaller arasında bulunuyor.

Beşiktaş'ta 38 yaşındaki Kanadalı yıldız Atiba'nın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Yıllardır tek sezonluk mukavele imzalayan oyuncunun bu sezon sonunda aktif yaşantısına nokta koyup teknik ekipte yer alması ihtimaller arasında bulunuyor.
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