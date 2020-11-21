Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Tarık Ongun ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler olacak. İşte iki takımın muhtemel 11'leri...

Ligde 1 haftayı bay geçen Beşiktaş, oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde edip, topladığı 10 puanla 11. sırada yer aldı. Lige kötü başlayan ve ilk 4 haftada galibiyet sevinci yaşayamayan Medipol Başakşehir ise son 4 haftada üst üste 4 galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmandı. Turuncu-lacivertli ekip, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ligde 4. basamağa yerleşti.



Siyah-beyazlı takım, rakibi Başakşehir ile oynadığı 26 resmi maçın sadece 5'ini kazanabildi. İki ekip, 24'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 26 resmi maçta karşılaşırken, Medipol Başakşehir 8 kez kazandı. Siyah-beyazlı ekip, evindeki 12 karşılaşmada ise rakibine 4 kez üstünlük kurarken, ayrıca 7 beraberlik ve bir yenilgi aldı İki ekip arasında geride kalan 26 resmi maçtan 8'ini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 31, Beşiktaş ise 28 gol attı.



Gaziantep ile oynanan karşılaşmada 56. dakikasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen kaleci Ersin, Başakşehir maçında Beşiktaş'ın kalesini koruyamayacak. Ersin'in yokluğunda Sergen Yalçın kaleyi Utku Yuvakuran'a teslim edecek. Haif sakatlığı bulunan Utku oynayamazsa, yerine 16 yaşındaki Emre Bilgin görev yapacak. Beşiktaş'ta 3 sarı kartı bulunan Dorukhan Toköz, ceza sınırında. Dorukhan, bu akşam oynanacak karşılaşmada da aynı durumu yaşarsa cezalı duruma düşüp, 10. haftada Fenerbahçe ile oynanacak zorlu derbi mücadelesinde takımdaki yerini alamayacak.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar.

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz, Demba Ba.

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