Sergen Yalçın'dan Adem Ljajic kararı! Başakşehir maçında...

Beşiktaş Teknik Direktörü, antrenmanlarda performansı yükselişe geçen Sırp yıldız Adem Ljajic'e Medipol Başakşehir ile oynanacak maçta ilk 11'de sahaya sürmeye hazırlanıyor. | Son dakika Beşiktaş haberleri

Özel hayatındaki sorunlar nedeniyle istenilen performansı bir türlü gösteremeyen Adem Ljajic, adeta yeniden doğdu.

Sürekli antrenman kaçıran ve kondisyon açısından alt seviyelerde olan Ljajic'in milli arayı sezon öncesi kampı gibi değerlendirdiği vurgulandı.

YALÇIN'DAN FLAŞ KARAR!

Milliyet'in haberine göre; Takımdaki corona virüsü vakaları nedeniyle mecburi rotasyona gidileceğinin farkında olan Sırp futbolcu, Başakşehir maçında teknik direktör Sergen Yalçın'ın en büyük kozlarından olacak.

Ljajic'i forvet arkasında serbest oynatmayı planlayan Yalçın, mücadele öncesi 29 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme gerçekleştirecek.

Mensah ile Josef'in takıma katılmaları ve Dorukhan'ın sakatlıktan çıkmasıyla formasını kaybeden Adem Ljajic bu sezon sadece 4-1 mağlup oldukları Konyaspor deplasmanında ilk 11'de yer almıştı.

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