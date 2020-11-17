Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'den yabancı transferine şartlı onay

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, devre arasında santrfor, 10 numara ve bir de kaleci transferi istiyor. Başkan Ahmet Nur Çebi de, yabancı kontenjanını azalatması durumunda transfer yapmak istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın devre arasında bir santrfor, bir 10 numara ve Başkan Çebi'yi ikna edebilirse bir de kaleci istiyor. Başkan Çebi santrfora 'evet' derken, Ljajic giderse 10 numara, Vida giderse de stoper alacak; ancak kaleci düşünmüyor. Başkan Çebi'nin transferle ilgili bir başka kararı ise kontenjanı boşaltmadan yabancı oyuncu transfer etmemek. Hali hazırda Lens, Mirin, Douglas ve Boyd'la beraber 4 yabancıya fazladan para ödeyen Beşiktaş'ta yabancı transferi ancak kadroya giremeyen oyuncular ayrılırsa gündeme gelecek. (Fotomaç)

DİĞER