17 Kasım 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi'den yabancı transferine şartlı onay

Çebi'den yabancıya şartlı onay!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 17.11.2020

'ın teknik direktörü , devre arasında santrfor, 10 numara ve bir de kaleci transferi istiyor. Başkan de, yabancı kontenjanını azalatması durumunda yapmak istiyor.

Teknik direktör devre arasında bir santrfor, bir 10 numara ve Başkan Çebi'yi ikna edebilirse bir de kaleci istiyor. Başkan Çebi santrfora 'evet' derken, Ljajic giderse 10 numara, Vida giderse de stoper alacak; ancak kaleci düşünmüyor. Başkan Çebi'nin transferle ilgili bir başka kararı ise kontenjanı boşaltmadan yabancı oyuncu etmemek. Hali hazırda Lens, Mirin, Douglas ve Boyd'la beraber 4 yabancıya fazladan para ödeyen 'ta yabancı transferi ancak kadroya giremeyen oyuncular ayrılırsa gündeme gelecek. (Fotomaç)

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