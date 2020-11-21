Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Maç ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş maçını canlı izle takip et!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Milli aranın ardından yeniden start alan Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir karşı karşıya gelecek. Mücadele hakkında bilgi edinmek isteyen sporseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Başakşehir maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi aspor.com.tr üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş: Utku, Dorukhan, Necip, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Mensah, Larin, Aboubakar.

Başakşehir: Volkan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Mehmet, Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz, Demba Ba.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Beşiktaş - Başakşehir maçı Ümit Öztürk yönetecek.

BEŞİKTAŞ'IN KABUSU BAŞAKŞEHİR!

Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir'i konuk edecek. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 26 resmi maçtan sadece 5'ini kazanabildi. İki ekip arasında 24'ü Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 26 resmi maçtan 8'ini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Rekabette Medipol Başakşehir 31, Beşiktaş ise 28 gol attı.

JOSEF DE SOUZA DALYA YAPACAK

Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, siyah-beyazlı ekibin Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada forma giymesi halinde Süper Lig'de 100. maçına çıkacak.

Türkiye'deki kariyerine 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olarak başlayan Josef de Souza, sarı-lacivertli takımda 96 lig maçında görev yaptı. Bu sezon yeni takımı Beşiktaş'la da 3 müsabakaya çıkan Souza, Süper Lig'de 99 kez forma giydi.

İstikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'deki ilk sezonunda 31, ikinci sezonunda 30, üçüncü sezonunda 33 maçta forma giydi, transfer olmadan önce son sezonunda ise 2 maçta görev yaptı.

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